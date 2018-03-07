"Динамо" едет в Рим ломать карму, а болельщики "Лацио" опасаются "полного финиша"

Завтра в Риме в первой игре 1/8 Лиги Европы "Динамо" схлестнется с самой забивной командой Италии "Лацио". Пять раз наши клубы играли с "орлами" на их поле и неизменно уступали. "Черноморец" - 0:3, "Шахтер" - 1:5, "Металлург" Д - 0:3, "Днепр" - 1:3, а сами киевляне - 1:2.

Нарушить эту карму "Динамо", помимо своей игры, могут помочь два фактора. Первый - фартовый судья, словак-геодезист Иван Кружляк, при котором Украина выиграла все три своих матча. Второй - ради борьбы за зону ЛЧ в Серии А в "Лацио" в четверг могут дать выходной лучшему снайперу итальянского первенства Иммобиле, топ-ассистенту команды Луису Альберто и ведущему защитнику де Врею. Похожим образом поступил недавно АЕК в домашней встрече с киевлянами, и команда Хацкевича увезла из Афин 1:1.

Впрочем, не факт, что Симоне Индзаги, предпочитающий вертикальный футбол, оставит своих звезд на скамейке. Дело в том, что в течение недели "Лацио" потерпел два обиднейших поражения – от "Милана" в 1/2 Кубка Италии лишь в серии пенальти, а решающий мяч в игре с "Ювентусом" "орлы" пропустили за каких-то 20 секунд до истечения добавленного времени. "Теперь Симоне 100% захочет оторваться на "Динамо", поэтому ждем в четверг основу", – пишут в сети болельщики "Лацио". "Вот если он это сделает, будет полный финиш, - считают другие. - Пытаемся четырнадцатью не самыми крутыми игроками разорваться на три фронта. Фатальная недальновидность".

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"Я, конечно, не хотел в соперники "Лацио". Думал, выпадет "Виктория" или "Арсенал". Но я бы не сказал, что римлян нельзя победить", – заявил форвард "Динамо" Мораес, в ЛЕ забивший шесть голов – на один больше, чем Иммобиле.

При этом Жуниор - в одном "горчичнике" от дисквалификации. Также на карточках у киевлян висят Шепелев, Гонсалес и Гармаш.

Кстати, несмотря на два поражения кряду, посетил улицу "Лацио" в эти дни и праздник. Хозяин "орлов" Лотито прошел в сенат от Forza Italia - партии Берлускони, экс-клубу которого "Милану" лациале уступили в Кубке.