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"Динамо" готовится к поединку против "Шахтера" в Киеве

18 июля, 13:36

Киевляне провели подготовку к матчу за Суперкубок Украины

"Динамо" возобновило подготовку к новому сезону в Украине. После возвращения со сборов в Австрии киевляне получили два выходных дня, и провели первую тренировку на клубной базе в Конча-Заспе. Команда приступила к непосредственной подготовке к поединку за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", который состоится 28-го июля в Одессе и традиционно даст старт новому сезону.

Отметим, что вратари начало тренировки провели с тренером отдельно, а Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд занимались по индивидуальной программе.

Отметим, что, как и в предыдущие годы, динамовцы занимались специальными мячами, которые будут использоваться в поединке за Суперкубок, после чего вернутся к обычным, которыми играют в чемпионате Украины. В ближайшее воскресенье, 21 июля, у Динамо запланировано проведение двух контрольных матчей против "Оболони-Бровар" и "Колоса".

Кстати, "Динамо" отказалось продать вратаря двум европейским клубам. Киевляне обещают своему вратарю конкуренцию с Денисом Бойко.

Также добавим, что Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири. Известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо".

Смотрите поединок "Динамо" – "Александрия": 

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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