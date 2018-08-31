"Динамо" готово переплатить в четыре раза за игрока "Глазго Рейнджерс" – СМИ

По данным британских СМИ, киевляне заплатят около 8 миллионов евро за форварда "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" и молодежной сборной Колумбии Альфредо Морелос может стать игроком киевского "Динамо", сообщает Daily Mail. По информации источника, киевляне готовы выложить за колумбийца почти восемь миллионов евро. Также сообщается, что за 22-летнего нападающего также борется и французский "Бордо". Интересно, что по данным портала transfermarkt оценочная трансферная стоимость Морелоса составляет почти в четыре раза меньше сумму – 2,25 миллиона евро.

В предыдущем сезоне Морелос забил 14 мячей в чемпионате Шотландии и занял второе место в списке бомбардиров. Напомним, "Рейнджерс" вышел в групповой этап еврокубка впервые за долгое время.

Ранее главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассказал, что в "Динамо" не хотят ехать из-за уровня зарплат. При этом наставник вице-чемпионов Украины говорил, что клуб ищет нападающего.

Напомним, что "Динамо" не смогло обыграть "Аякс" и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне сыграли 0:0 в ответном матче и продолжат выступление в Лиге Европы.

Сегодня "Динамо" узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы.

Ранее "Динамо" потеряло возможность купить нападающего "Торино". Мбайе Ньянг перешел в "Ренн".