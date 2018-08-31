"Динамо" готово переплатить в четыре раза за игрока "Глазго Рейнджерс" – СМИ

Сегодня, 12:10

По данным британских СМИ, киевляне заплатят около 8 миллионов евро за форварда "Рейнджерс"

Альфредо Морелос. Фото Getty
Альфредо Морелос. Фото Getty

Нападающий "Рейнджерс" и молодежной сборной Колумбии Альфредо Морелос может стать игроком киевского "Динамо", сообщает Daily Mail. По информации источника, киевляне готовы выложить за колумбийца почти восемь миллионов евро. Также сообщается, что за 22-летнего нападающего также борется и французский "Бордо". Интересно, что по данным портала transfermarkt оценочная трансферная стоимость Морелоса составляет почти в четыре раза меньше сумму – 2,25 миллиона евро.

В предыдущем сезоне Морелос забил 14 мячей в чемпионате Шотландии и занял второе место в списке бомбардиров. Напомним, "Рейнджерс" вышел в групповой этап еврокубка впервые за долгое время.

Ранее главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассказал, что в "Динамо" не хотят ехать из-за уровня зарплат. При этом наставник вице-чемпионов Украины говорил, что клуб ищет нападающего.

Напомним, что "Динамо" не смогло обыграть "Аякс" и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне сыграли 0:0 в ответном матче и продолжат выступление в Лиге Европы.

Сегодня "Динамо" узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы.

Ранее "Динамо" потеряло возможность купить нападающего "Торино". Мбайе Ньянг перешел в "Ренн".
Динамо Киев, Глазго Рейнджерс, трансферы

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" готово переплатить в четыре раза за игрока "Глазго Рейнджерс" – СМИ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua, Daily Mail / Sport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

30 августа были сыграны последние матчи квалификации Лиги Европы. Фото AFP

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 10:15

Украину в этом турнире представят "Динамо" и "Ворскла", а "Мариуполь" и "Заря" не смогли пройти квалификацию

Футбол

"Уфа" - "Рейнджерс" - 1:1

"Рейнджерс" с двумя удалениями добился нужного результата в России

Вчера, 19:28

"Рейнджерс" сыграл вничью с "Уфой" в ответной игре раунда плей-офф и пробился в групповой этап Лиги Европы
Загрузка...
Загрузка...