"Динамо" и "Александрия" на сборную тура Лиги Европы не наиграли

/ Фото: UEFA.com

На официальном сайте УЕФА опубликована команда недели по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги Европы. В Символической сборной не оказалось представителей украинских команд "Александрии" и киевского "Динамо" – обе наши команды довольствовались ничьими, поэтому выделить кого-то тяжело.

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Зато есть в сборной тура украинский след. УЕФА включил в команду недели защитника болгарского "Лудогорца" Рафаэля Форстера, оформившего дубль в ворота команды Сергея Реброва "Ференцвароша" (3:0). С 2015 по 2018 год бразилец защищал цвета луганской "Зари".

Вратарь: Пламен Илиев ("Лудогорец")

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Защитник: Боли Болинголи ("Селтик"), Рафаэл Форстер ("Лудогорец"), Эван Н'Дика ("Айнтрахт"), Киран Тирни ("Арсенал")

Полузащитник: Мохамед Эльюнусси ("Селтик"), Дани Кинтана ("Карабах"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал")

Нападающий: Дониэлл Мален (ПСВ), Умар Садик ("Партизан")

Напомним, во втором туре Лиги Европы "Динамо" и "Александрия" добыли по очку в матчах с "Лугано" и "Гентом". При этом известный агент Вячеслав Заховайло, комментируя поединок динамовцев, заявил: "Колхозников не в состоянии обыграть. Складывалось впечатление... Либо сдают.... Либо тренера плавят".

Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)

Обзор матча "Александрия" – "Гент" (1:1)

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