"Динамо" играет по заветам Линекера": анонс ответного матча Лиги чемпионов против "Славии"

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" (19:30, 2+2) "Динамо" примет "Славию" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель пары, а первая игра между "Динамо" и "Славией" в Праге завершилась 1:1, разыграет путевку в группу с "Аяксом" или "Стандардом". Пока фавориты голландцы, они сыграли в Бельгии 2:2.

ПЕРЕДЫШКА. В то время как соперник побеждал "Младу Болеслав" на выезде (1:0) в чемпионате Чехии, киевляне целенаправленно готовились к матчу ЛЧ. Поединок 4-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо", двух представителей Украины на евроарене, был перенесен на 26 сентября. Александр Хацкевич получил время, чтобы разобрать ближайшего соперника по косточкам, наиграть различные схемы, а также адаптировать новичков-бразильцев. В частности, Витора Буэно. Последний легионер межсезонья сразу после подписания контракта полетел в Чехию, но побывал там туристом, не был включен в заявку на игру. Сейчас, возможно, окажется на скамейке запасных.

"НЕ ОТДАТЬ МЯЧ". Выходные в уикенд, по мнению главного тренера "Славии" Индржиха Трпишовски, огромный плюс для динамовцев. "Конечно, это преимущество, - считает чех. - Пока мы играли и тратили силы, они целенаправленно готовились к нашему матчу. Чего я от него жду? Прежде всего не хочу, чтобы мы отдали сопернику мяч, иначе это будет равносильно смерти для нас. "Динамо" очень хорошо играет дома, здорово действует в обороне и неплохо использует контратаки. В матче с "Шахтером" и нами у киевлян было всего два шанса, но они им помогли добиться результата. Немного напоминают мне немцев из поговорки Гарри Линекера: ты с ними играешь и играешь, а они выигрывают".

Вчера также состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Александра Хацкевича. Наставник "Динамо" заявил, что команде нужно будет жалить соперника в атаке, как осы в Праге. В Чехии, напомним, осы покусали его, а также голкипера Дениса Бойко.

В Киеве чехам не поможет нападающий Питер Олайинка, получивший травму в последнем матче чемпионата. Также под вопросом участие защитника Симона Дели и полузащитника Яна Сикоры. Все это игроки основы, но решение по ним будет принято в день игры. Пока местные журналисты верят в их скорейшее выздоровление и упорно ставят в предварительный состав.

МНЕНИЕ. Среди фанатов "Славии", да и в журналистских кругах, ходит посыл, мол, не стоит пражанам рвать жилы и выходить в группу Лиги чемпионов. Зачем, если там попадутся, к примеру, "Реал" или "Барселона" - результаты могут быть унизительными. "А менять название клуба никто не хочет, - пишет Павел Прохазка из efotbal.cz. - Пусть в Германии будет "Шальке-04", а нам "Славию-07" не надо".

Накануне игры форвард Артем Беседин признался, что "Динамо" сделало выводы после первого матча и подойдут к завтрашнему матчу с другой тактикой.

А СУДЬЯ КТО? Поляк Даниэль Стефански, ранее с нами никак не пересекавшийся. Он никогда еще не судил матчи группового этапа ЛЧ, работал лишь в квалификации. В чемпионате Польши слывет довольно грозным арбитром: в последних 10 поединках в среднем показывал по 5 желтых карточек, в каждой третьей игре ставил пенальти, в каждой пятой удалял игрока. Если характер игры будет таким же, как в Праге, - будь осторожен!

Напомним, что матч "Динамо" – "Славия" пройдет при частично закрытых трибунах – УЕФА наказал "Динамо" за поведение фанатов в матче Лиги Европы прошлого сезона против АЕКа.