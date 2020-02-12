"Динамо" Киев – "Динамо" Загреб: украинская команда вылетела из еврокубка в серии пенальти

У хозяев поля свои шансы не реализовали Надольский и Волошин

"Динамо" Загреб

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Сегодня на столичном стадионе имени Валерия Лобановского киевское "Динамо" U19 боролось за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с ровесниками из загребского "Динамо", которые на групповом этапе турнира обошли "Шахтер". В основное время соперники не смогли отличиться – 0:0. Дело дошло до послематчевых пенальти, где более хладнокровными оказались хорватские футболисты – 4:3.

Первым тайм матч получился не особо зрелищным. Команды хорошо защищались, но в атаке создавали немного, организовав лишь по одному удару в створ ворот за 45 минут. И те уже после 37 минуты. У загребцев Юларджия пробил низом с линии штрафной, но в Нещерета, а у киевлян Волошин испытал на прочность голкипера гостей Йосиповича. После перерыва картина на поле не сильно изменилась и сразу за основным временем последовали пенальти.

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Хорваты в серии пенальти забили четыре гола из пяти возможностей. В составе украинского коллектива свои шансы не реализовали Надольский первым ударом и Викентий Волошин пятым. 3:4 по пенальти – и киевляне второй год подряд вылетают из турнира после 11-метровых.

Отметим, что Академия "Динамо" (Загреб) является одной из сильнейших футбольных школ Европы и была включена Международным центром спортивных исследований в пятерку лучших на континенте по количеству воспитанников в высших лигах европейских чемпионатов. К слову, киевское "Динамо" обошло Загреб в этом рейтинге, заняв 4-е место.

Ранее основной состав "Динамо" проиграл на сборах "Тоболу".

Смотрите, как основа киевского "Динамо" выступала в Лиге Европы

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