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"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Понедельник, 22 июня

Динамо

19:30

Колос

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В понедельник, 22 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу. В рамках турнира в ТОП-6 Премьер-лиги столичное "Динамо" принимает "Колос" из села Ковалевка. Начало поединка команд Алексея Михайличенко и Руслана Костышина – в 19:30. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео голов и яркими фото.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "КОЛОС"

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Турнирное положение соперников. Перед поединком на НСК "Олимпийский" "Динамо" занимает вторую строчку в чемпионате Украины, которая дает возможность получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Однако идущую третьей "Зарю", у которой столько же очков, киевляне опережают всего лишь за счет личных встреч. Поэтому сегодня команде Алексея Михайличенко крайне важна победа над "Колосом", занимающим последнее место в топ-шестерке и проигравшим все свои три матча после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

"Динамо" – "Колос". Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Дуэлунд – Цыганков, Де Пена, Русин

Колос: Волынец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Милько, Морозко – Ильин, Вильхамссон, Лысенко

Отметим, что "Динамо" сегодня на поле не поможет капитан команды Сергей Сидорчук, получивший рваную рану ноги во время предыдущей игры чемпионата Украины с "Зарей" (3:1). Тогда как у "Колоса" в лазарете – вратарь Антон Яшков.

Смотрите, как "Динамо" и "Колос" готовятся к очному матчу

Сравнение от Transfermarkt: "Динамо" в 10 раз дороже "Колоса"

"Динамо" vs "Колос"

"Динамо" vs "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Прогноз на матч "Динамо" – "Колос" 22 июня

Аналитики называют "Динамо" большим фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 7.3, на победу "Колоса" – 19.00. В процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша киевлян составляет 82%, ничейного исхода – 13%, выигрыша "Колоса" – всего 5%. Наиболее вероятными результатами поединка аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Динамо".

ТОП-3 претендента на гол у "Динамо"

  • Виктор Цыганков – 1.80 (коэффициент на "забьет гол")
  • Беньямин Вербич – 1.85
  • Назарий Русин – 2.20

ТОП-3 претендента на гол у "Колоса"

  • Владимир Лысенко – 4.00
  • Арни Вильхамссон – 4.50
  • Евгений Морозко – 5.50

Где смотреть матч "Динамо" – "Колос" 22 июня

Матч "Динамо" – "Колос", который начнется в 19:30, в прямой трансляции покажет канал УНИАН, доступный на ресурсе Oll.tv (по подписке). Также трансляция игры пройдет в YouTube на канале "Динамо".

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Напомним, до этого "Динамо" выиграло у дебютанта Премьер-лиги "Колоса" оба официальных матча – 4:0 и 2:0. При этом в одном из товарищеских поединков киевляне проиграли команде из Ковалевки со счетом 1:3.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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