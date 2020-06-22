"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В понедельник, 22 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу. В рамках турнира в ТОП-6 Премьер-лиги столичное "Динамо" принимает "Колос" из села Ковалевка. Начало поединка команд Алексея Михайличенко и Руслана Костышина – в 19:30. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео голов и яркими фото.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "КОЛОС"

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Турнирное положение соперников. Перед поединком на НСК "Олимпийский" "Динамо" занимает вторую строчку в чемпионате Украины, которая дает возможность получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Однако идущую третьей "Зарю", у которой столько же очков, киевляне опережают всего лишь за счет личных встреч. Поэтому сегодня команде Алексея Михайличенко крайне важна победа над "Колосом", занимающим последнее место в топ-шестерке и проигравшим все свои три матча после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Динамо" – "Колос". Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Дуэлунд – Цыганков, Де Пена, Русин

Колос: Волынец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Милько, Морозко – Ильин, Вильхамссон, Лысенко

Отметим, что "Динамо" сегодня на поле не поможет капитан команды Сергей Сидорчук, получивший рваную рану ноги во время предыдущей игры чемпионата Украины с "Зарей" (3:1). Тогда как у "Колоса" в лазарете – вратарь Антон Яшков.

Смотрите, как "Динамо" и "Колос" готовятся к очному матчу

Сравнение от Transfermarkt: "Динамо" в 10 раз дороже "Колоса"

"Динамо" vs "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Прогноз на матч "Динамо" – "Колос" 22 июня

Аналитики называют "Динамо" большим фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 7.3, на победу "Колоса" – 19.00. В процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша киевлян составляет 82%, ничейного исхода – 13%, выигрыша "Колоса" – всего 5%. Наиболее вероятными результатами поединка аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Динамо".

ТОП-3 претендента на гол у "Динамо"

Виктор Цыганков – 1.80 (коэффициент на "забьет гол")

Беньямин Вербич – 1.85

Назарий Русин – 2.20

ТОП-3 претендента на гол у "Колоса"

Владимир Лысенко – 4.00

Арни Вильхамссон – 4.50

Евгений Морозко – 5.50

Где смотреть матч "Динамо" – "Колос" 22 июня

Матч "Динамо" – "Колос", который начнется в 19:30, в прямой трансляции покажет канал УНИАН, доступный на ресурсе Oll.tv (по подписке). Также трансляция игры пройдет в YouTube на канале "Динамо".

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Напомним, до этого "Динамо" выиграло у дебютанта Премьер-лиги "Колоса" оба официальных матча – 4:0 и 2:0. При этом в одном из товарищеских поединков киевляне проиграли команде из Ковалевки со счетом 1:3.

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