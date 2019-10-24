"Динамо" – "Копенгаген": где смотреть центральный матч дня в Лиге Европы

В четверг, 24 октября, киевское "Динамо" проведет третий матч Лиги Европы. На НСК "Олимпийский" команда Алексея Михайличенко примет датский "Копенгаген", который после двух туров делит с киевлянами первое место в группе В. Начало поединка – в 22:00. Онлайн Динамо Копенгаген смотрите в трансляции на нашем сайте.
Отметим, что ровно 46 лет назад, 24 октября 1973 года, "Динамо" на Центральном стадионе в Киеве (нынешний НСК "Олимпийский") принимало датский "Болдклуббен 1903". Тот матч завершился победой киевлян 1:0, забил Леонид Буряк. Интересно, что в 1992 году "Болдклуббен 1903" объединился с командой "Копенгаген Болдклуб" и так образовался ФК "Копенгаген", с которым сегодня встречаются подопечные Алексея Михайличенко.
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Где смотреть матч "Динамо" – "Копенгаген"
- Динамо Копенгаген трансляция на Segodnya.ua
- Четверг "Футбол 2" 22:00 live
- Четверг, oll.tv (по подписке) live
- Пятница, "Футбол 1" 06:10 повтор
- Пятница, "Футбол 2" 10:25 повтор
- Пятница, "Футбол 1" 18:40 повтор
- Суббота, "Футбол 1" 08:15 повтор
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Напомним, в групповом туре Лиги Европы-2019/2020 "Копенгаген" стартовал с домашней победы над "Лугано" (1:0) и гостевой ничьи с "Мальме" (1:1). В свою очередь, "Динамо" на своем поле обыграло "Мальме" (1:0), после чего довольствовалось выездным очком с "Лугано" (0:0).
Обзор матча "Динамо" – "Мальме" (1:0)
Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)
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