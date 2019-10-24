"Динамо" – "Копенгаген": киевлянам предрекают "сухую" победу с голом Цыганкова

Аналитики ожидают, что в поединке с датчанами команда Михайличенко продлит серию без пропущенных мячей

Цыганков - ТОП-прентендент на гол в "Динамо" / Фото: Facebook

В матче с "Копенгагеном", который состоится в четверг на НСК "Олимпийский", киевское "Динамо" должно добыть свою вторую победу в групповом раунде нынешней Лиги Европы. Такой прогноз на предстоящий поединок дают букмекеры. Смотреть Динамо Копенгаген онлайн матча 24 октября

Аналитики называют команду Михайличенко фаворитом матча с чемпионами Дании. На победу киевлян в этой игре установлен коэффициент 1.87, на ничью – 3.50, на победу "Копенгагена" – 4.60. Иными словами, вероятность выигрыша "Динамо" оценивают в 51 процентов, ничейного исхода – в 28 процентов, а выигрыша гостей – в 21 процент.

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Много голов в матче "Динамо" – "Копенгаген" 24 октября букмекеры не ждут, учитывая несколько факторов. Во-первых, "Динамо" играет очень "сухо" – последние семь матчей в различных турнирах киевляне вообще не пропускают. Во-вторых, средняя результативность поединков группы Лиги Европы, в которой выступают сегодняшние соперники, – всего лишь один мяч за игру.

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На то, что в матче "Динамо" – "Копенгаген" будет забито больше двух мячей, букмекеры дают коэффициент 2.25. А на то, что будет меньше двух голов, – 1.69. Наиболее же вероятным результатом поединка на НСК "Олимпийский" аналитики считают победу "Динамо" над "Копенгагеном" с минимальным счетом 1:0 (коэффициент на такой исход равен 6.00)

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Наиболее вероятные авторы голов у "Динамо"

Цыганков – (коэффициент 3.20)

Беседин – 3.30

Жерсон Родригес – 3.50

Вербич – 3.70

Буяльский – 6.00

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Наиболее вероятные авторы голов у "Копенгагена"

Бендтнер – 4.40

Сантос – 4.40

Сотириу – 4.40

Фишер – 5.00

Фальк – 5.00

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