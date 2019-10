"Динамо" – "Копенгаген": онлайн матча группового раунда Лиги Европы

Лига Европы на "Олимпийском" / Фото: Facebook

Реклама

В четверг, 24 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках Лиги Европы проходит матч лидеров группы В. Вице-чемпион Украины "Динамо" принимает чемпиона Дании "Копенгаген". Стартовый свисток в поединке команд, по итогам стартовых двух туров набравших по четыре очка, прозвучит в 22:00

"ДИНАМО" – "КОПЕНГАГЕН" – 0:0

Именно за "Копенгаген" до перехода в "Динамо" (за 4 млн евро в январе 2018-го) выступал нынешний лидер киевлян словенский вингер Беньямин Вербич. Вот какую встречу на НСК "Олимпийский" пообещали ему бывшие партнеры по датскому клубу:

Если "Динамо" свой последний чемпионский титул в Украине выигрывало три года назад, то "Копенгаген" под легендарную "We are the champions" праздновал национальный успех в 2019-м. Смотрите, как это было:

РАЗОГРЕВ ПЕРЕД ИГРОЙ "ДИНАМО" – "КОПЕНГАГЕН". Болельщики, пришедшие сегодня на НСК "Олимпийский", будут настраиваться на игру под бандуру и аккордеон.

"ДИНАМО" И "КОПЕНГАГЕН" В ЕВРОСЕЗОНЕ. В групповом туре Лиги Европы-2019/2020 "Копенгаген" стартовал с домашней победы над "Лугано" (1:0) и гостевой ничьи с "Мальме" (1:1). В свою очередь, "Динамо" на своем поле обыграло "Мальме" (1:0), после чего довольствовалось выездным очком с "Лугано" (0:0). Как видим, с голами в этой группе Лиги Европы – не густо. В среднем – всего лишь по одному забитому мячу на игру.

Читайте также: Киевское "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира: названы причины

Обзор матча "Динамо" – "Мальме" (1:0)

Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ. По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав "Динамо" стоит почти сто миллионов евро. "Львы" из Копенгагена – более чем в два раза дешевле. Посмотрим, отразится ли это преимущество киевлян в счете на табло.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ "ДИНАМО" – "КОПЕНГАГЕН"

"ДИНАМО": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш, Буяльский – Цыганков, Вербич – Беседин

"КОПЕНГАГЕН": Йонссон – Варела, Нельссон, Бьелланн, Бенгтссон – Зека, Стаге, Дарами, Фишер – Бендтнер, Сантос

Читайте также: "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян

ФОТО ТРЕНИРОВКИ "ДИНАМО" ПЕРЕД "КОПЕНГАГЕНОМ"

СВЯЗИ МЕЖДУ "ДИНАМО" И "КОПЕНГАГЕНОМ"

Команды до сих пор еще ни разу не встречались.

"Динамо" ранее сыграло 14 матчей с датскими клубами: 9 побед, 3 ничьи, 2 поражения

"Копенаген" в матчах с украинским командам еще не проигрывал: 2 победы и 2 ничьи

Беньямин Вербич пришел в "Динамо" из "Копенгагена", в составе которого забил 22 гола в 99 матчах и сделал 15 результативных передач. За два сезона в составе "львов" словенец дважды оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и кубок Дании.

Ныне травмированный датский полузащитник киевлян Миккель Дуэлунн, перешедший в "Динамо" в 2018 году, провел за "Митьюлланд" девять матчей против "Копенгагена" и забил в них один гол. Четырежды его команда выигрывала, пять раз терпела поражения.

Будучи игроком "Арсенала", нынешний форвард "Копенгагена" Никлас Бендтнер на 87-й минуте поразил ворота "Динамо" в лондонском матче Лиги чемпионов-2008/09, обеспечив "канонирам" победу 1:0. Празднуя тот гол, Бендтнер снял футболку, за что получил желтую карточку.

Бендтнер. Гол в ворота "Динамо". 2008 год Видео: YouTube

ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ "ДИНАМО" И "КОПЕНГАГЕНА"

"Настрой Вербича? Я у него не интересовался. Он профессионал, и готовится не только на свою бывшую команду, но в первую очередь на матч Лиги Европы. В любом случае это игра не Вербича против "Копенгагена", а "Динамо" против "Копенгагена". "Копенгаген" – очень дисциплинированная и хорошо готовая физически команда. Предпочитает не индивидуальный, а коллективный футбол. Чтобы их победить, нужно не только перебегать, но и переиграть", – заявил накануне матча главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко

"Мы хорошо знаем "Динамо". Это сильный соперник. Мы ожидаем два напряженных матча – в Киеве и в Копенгагене. Главное – сыграть дисциплинированно. Наша игра в обороне почти идеальна, а в атаке, думаю, у нас будут шансы", – говорит главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен

Смотрите, как на неделе "Шахтер" играл с "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама