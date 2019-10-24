"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Все самое интересное о поединке вице-чемпионов Украины против лучшей команды Дании на НСК "Олимпийский"

"Динамо" vs "Копенгаген" / Фото: Reuters

В четверг, 24 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч группового раунда Лиги Европы. "Динамо" принимает чемпиона Дании – "Копенгаген". После двух туров обе команды набрали по четыре очка. Победитель этого поединка станет единоличным лидером группы В. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Копенгаген" проходит на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "КОПЕНГАГЕН" – 0:1

(Сотириу, 2)

Счет в матче "Динамо" – "Копенгаген" был открыт уже на второй минуте. Отличились гости. После их атаки через левый фланг, Миколенко не помешал Штаге сделать скидку головой на Сотириу, и кипрский легионер датских "львов" с шести метров слету расстрелял ворота Бущана. Шокирующее начало для "Динамо", которое до этого не пропускало семь матчей кряду, начиная с 15 сентября. В этом моменте киевляне вчистую проиграли гостям воздух.

Гол Сотириу

Лучшие моменты первого тайма

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Матч "Динамо" – "Копенгаген" продолжается. После первого тайма счет – 1:0 в пользу датчан. Идет второй тайм...

Как мы писали ранее, "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – южноамериканцем Сидклеем и хорватом Йосипом Пиваричем.

Также сообщалось, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян. Роман Яремчук, выступающий сейчас за бельгийский "Гент", может серьезно обогатить свой бывший клуб.

Напомним, эта еврокубковая неделя началась для Украины матчем "Шахтер" – "Динамо" Загреб. Победитель этого поединка становился бы явным фаворитом в борьбе за вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов из группы С. Однако противостояние в Харькове завершилось вничью – 2:2.

В свою очередь, "Александрия" добыла первое в истории выездное очко в групповом турнире Лиги Европы: команда Ширана во Франции сыграла вничью с "Сент-Этьеном" 1:1.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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