"Динамо" купило у "Копенгагена" игрока сборной Словении – официально

Киевское "Динамо" и датский клуб "Копенгаген" подписали соглашение о трансфере 24-летнего полузащитника Беньямина Вербича. Контракт игрока сборной Словении рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года, сообщает сайт "Динамо".

Беньямин Вербич родился 27 ноября 1993 года в городе Целье (Словения). С 2010 по 2015 года выступал за ФК "Целье" (также была непродолжительная аренда в "Шампион"), в 2015 году перешел в датский "Копенгаген".

Вербич – двукратный чемпион Дании (2015/16, 2016/17), двукратный обладатель Кубка Дании (2015/16, 2016/17). В составе национальной сборной Словении выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей и забил 3 гола.

Ранее стало известно, что защитник "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида перешел в "Бешикташ". На днях футболист прибыл в расположение турецкого клуба, где и продолжит свою карьеру.

Напомним, что Евгений Хачериди отказался продлить контракт с "Динамо" ради переезда в Турцию. Украинский защитник якобы может продолжить краьеру в "Галатасарае"

После 19 туров "Динамо" занимает второе место в таблице чемпионата Украины. У киевлян 39 очков, у лидирующего "Шахтера" – 42 очка.