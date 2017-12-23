"Динамо" купило у "Копенгагена" игрока сборной Словении – официально

Сегодня, 21:02

Беньямин Вербич подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо"

Беньямин Вербич – игрок &quot;Динамо&quot;. Фото fcdynamo.kiev.ua
Беньямин Вербич – игрок "Динамо". Фото fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" и датский клуб "Копенгаген" подписали соглашение о трансфере 24-летнего полузащитника Беньямина Вербича. Контракт игрока сборной Словении рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года, сообщает сайт "Динамо".

Беньямин Вербич родился 27 ноября 1993 года в городе Целье (Словения). С 2010 по 2015 года выступал за ФК "Целье" (также была непродолжительная аренда в "Шампион"), в 2015 году перешел в датский "Копенгаген".

Вербич – двукратный чемпион Дании (2015/16, 2016/17), двукратный обладатель Кубка Дании (2015/16, 2016/17). В составе национальной сборной Словении выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей и забил 3 гола.

Ранее стало известно, что защитник "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида перешел в "Бешикташ". На днях футболист прибыл в расположение турецкого клуба, где и продолжит свою карьеру.

Напомним, что Евгений Хачериди отказался продлить контракт с "Динамо" ради переезда в Турцию. Украинский защитник якобы может продолжить краьеру в "Галатасарае"

После 19 туров "Динамо" занимает второе место в таблице чемпионата Украины. У киевлян 39 очков, у лидирующего "Шахтера" – 42 очка.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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