"Динамо" – "Лацио": когда начало матча и где смотреть

Расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

В четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют киевское "Динамо" и итальянский "Лацио".

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Лацио" в основное время составляет 2.20, тогда как на победу "Динамо" – 3.30, а на ничью – 3.65. Переведя эти котировки в вероятность исхода, получим шансы итальянцев победить равными 44 процентам, вероятность победы "Динамо" 29%, ничьей – 27%.

При это коэффициенты на выход в четвертьфинал равные – по 1.90, а значит, шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы букмекеры расценивают как 50 на 50.

Также букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.75, а на "меньше 2,5 голов" – 2.15.

В последних пяти играх во всех турнирах "Динамо" дважды победило, дважды сыграло вничью и один раз проиграло – "Вересу" со счетом 1:3. В свою очередь, "Лацио" в пяти последних матчах победил лишь раз, по два раза сыграв вничью и проиграв. Безвыигрышная серия римлян составляет четыре поединка кряду.

Матч "Динамо" – "Лацио" начнется в 20:00 по киевскому времени, поединок в прямом эфире покажут по ТВ и в интернете. Неделю назад в Риме команды сыграли вничью: видеообзор матча "Лацио" – "Динамо" 2:2.

Где смотреть матч "Динамо" – "Лацио":

канал Украина в прямом эфире

канал "Футбол 1" в прямом эфире

канал "Футбол 2" 16 марта в 02:10, повтор

канал "Футбол 2" 16 марта в 08:45, повтор

канал "Футбол 1" 16 марта в 17:00, повтор

канал "Футбол 2" 17 марта в 04:10, повтор

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