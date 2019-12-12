"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги Европы

"Динамо" готовится к матчу против "Лугано" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" проведет решающий матч в евросезоне. В шестом туре группового этапа Лиги Европы киевляне дома в НСК "Олимпийский" встретится со швейцарским "Лугано". Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ЛУГАНО"

Киевляне провели тренировку накануне встречи

Слова тренеров перед матчем:

Михайличенко: "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру"

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Якобаччи: "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру"

Для выхода в 1/16 финала "Динамо" нужно обыгрывать "Лугано" и желательно с разницей в два мяча. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя на случай, если в параллельном матче "Копенгаген" уступит "Мальме". На данный момент датчане опережают киевлян на три бала, но в случае равенства очков лучшая команда определится по дополнительным показателям. Очные встречи завершились с одинаковым счетом – 1:1, поэтому на первый план выйдет разница мячей.

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 5 2 3 0 5-3 9 2 МАЛЬМЕ 5 2 2 1 7-6 8 3 ДИНАМО К 5 1 3 1 6-6 6 4 ЛУГАНО 5 0 2 3 1-4 2

Если же "Копенгаген" обыграет "Мальме" или сыграет с ними вничью, то киевлян устроит любая победа над "Лугано", так как по личным встречам динамовцы имеют преимущество над шведами. "Лугано" же потерял все шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы и просто постарается хлопнуть дверью.

Команды провели между собой лишь одну встречу – прошла она как раз в первом круге текущего розыгрыша Лиги Европы. В Швейцарии команды разошлись нулевой ничьей.

Киевляне подходят к матчу против "Лугано" не в лучшем психологическом состоянии. Накануне в чемпионат Украины подопечные Алексея Михаличенко уступили "Заре" (1:2). А перед этим было поражение от "Мальме" в Лиге Европы.

Сегодня тренерский штаб киевлян не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков основного состава – из-за перебора карточек поединок пропускают Артем Шабанов и Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук отбивает дисквалификацию за удаление в предыдущей встрече. Зато вернулись в общую группу Виталий Миколенко и Владимир Шепелев, пропустившие матч против луганчан в Премьер-лиге.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Лугано":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.25, на ничью – 5.50, на победу "Лугано" – 15.00.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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