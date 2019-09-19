"Динамо" – "Мальме", "Вольфсбург" – "Александрия": расписание и результаты всех матчей Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, проходят первые матчи группового раунда Лиги Европы. Украину в этих соревнованиях представляют "Динамо" и "Александрия". Киевляне стартовый поединок второго по рангу евротурнира проводят в родных стенах в 19:55: "Динамо" - "Мальме" где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге Европы.

Тогда как "Александрия" дебютный в своей истории поединок группового раунда Лиги Европы играет в Германии. Начало – в 22:00. Трансляция Вольфсбург Александрия с видео голов и ярких моментов состоится на нашем сайте.

Обзор финала Лиги Европы-2019 "Челси" – "Арсенал"

Лига Европы-2019/2020, 1 тур. Четверг, 19 сентября

ГРУППА А

19:55 АПОЭЛ (Кипр) - Дюделанж (Люксембург)

19:55 Карабах (Азербайджан) - Севилья (Испания)

ГРУППА В

19:55 Динамо (Украина) - Мальме (Швеция)

ТВ: Футбол 1

19:55 Копенгаген (Дания) - Лугано (Швейцария)

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ГРУППА C

19:55 Базель (Швейцария) - Краснодар (Россия)

19:55 Хетафе (Испания) - Трабзонспор (Турция)

ГРУППА D

19:55 ПСВ (Нидерланды) - Спортинг (Португалия)

19:55 ЛАСК (Австрия) - Русенборг (Норвегия)

ГРУППА E

19:55 Ренн (Франция) - Селтик (Шотландия)

19:55 Клуж (Румыния) - Лацио (Италия)

ГРУППА F

19:55 Айнтрахт Ф (Германия) - Арсенал (Англия)

ТВ: Футбол 2

19:55 Стандард (Бельгия) - Витория (Португалия)

ГРУППА G

22:00 Порту (Португалия) - Янг Бойз (Швейцария)

22:00 Рейнджерс (Шотландия) - Фейеноорд (Нидерланды)

ГРУППА H

22:00 Лудогорец (Болгария) - ЦСКА (Россия)

22:00 Эспаньол (Испания) - Ференцварош (Венгрия)

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ГРУППА I

22:00 Вольфсбург (Германия) - Александрия (Украина)

ТВ: Футбол 2

22:00 Гент (Бельгия) - Сент-Этьен (Франция)

ТВ: Футбол 1

ГРУППА J

22:00 Рома (Италия) - Истанбул Башакшехир (Турция)

22:00 Боруссия М (Германия) - Вольфсберг (Австрия)

ГРУППА K

22:00 Вулверхэмптон (Англия) - Брага (Португалия)

22:00 Слован Бр (Словакия) - Бешикташ (Турция)

ГРУППА L

22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Астана (Казахстан)

22:00 Партизан (Сербия) - АЗ Алкмар (Нидерланды)

Трансляции матчей Лиги Европы – на oll.tv (по подписке)

Напомним, накануне "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с поражения 0:3 от "Манчестер Сити". "После матча я сказал Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них действительно тяжело, потому что они – одни из лучших", – заявил после своего дебюта в ЛЧ тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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