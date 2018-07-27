"Динамо" может отправить Гонсалеса в Парагвай

Сделка может состояться в ближайшие часы, иначе клубы не успеют до закрытия трансферного окна

Вингер киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес может вернуться в парагвайскую "Олимпию", за которую футболист выступал правах аренды в 2014-м году. Сделка может состояться в ближайшие часы, иначе клубы не успеют до закрытия трансферного окна. На данный момент "Олимпия" ждет ответа от "Динамо".

Парагвайский футболист перешел в "Динамо" из "Базеля" летом 2015 года за 9,4 миллиона евро. Сыграл за киевский клуб 85 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

Гонсалес был близок к переходу в бразильский "Сантос", но в последний момент трансфер сорвался из-за аппетитов футболиста. В интервью Дерлис признался, что в "Динамо" зарабатывает 110 тысяч долларов, а в Бразилии ему готовы были платить на 37 тысяч меньше.

Вчера появилась информация, что в "Динамо" на правах свободного агента может перейти экс-нападающий "Милана" Алессио Черчи.