"Динамо" может подписать контракт с нападающим из любительской лиги Аргентины

В аргентине путаются, на какой же позиции выступает Фассоне

Киевское "Динамо" в ближайшее время может подписать 23-летнего аргентинского нападающего Брайана Фассоне, который ранее играл на аматорском уровне. Еще неделю назад на странице M.A.C FUTBOL VIDA в Twitter, которая выкладывает новости о футбольной академии LaAcademia2m12, появилось сообщение, что благодаря работе тренера Уго Иерваши на Фассоне обратило внимание киевское "Динамо".

В соцсетях футболист уже опубликовал фото из Киева.

Фассоне родился 24 августа 1994 года. Последним его клубом был аматорский "Сентраль Баллестер", где, по информации портала bdfa.com.ar, он провел 11 матчей (не забивал). Любопытно, что сайт называет Фассоне центральным полузащитником, а вот M.A.C FUTBOL VIDA пишет, что он выступает на позиции нападающего.

Ранее мы сообщали об интересе "Динамо" к нападающему "Копенгагена" Пириосу Сотериу. Ранее киевляне приобрели в датском клубе Беньямина Вербича, который сейчас является одним из лидеров команды.

Также появилась информация об интересе "Динамо" нападающему "Нанта" Эмилиано Сале.

Напомним, что "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой - героем Евро-2018 среди 19-летних. Он пока восстанавливается от повреждения и не может играть.