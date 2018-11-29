"Динамо" может попасть в еврокубковую весну через город будущего

Сегодня, 08:48

Киевлянам необходимо переиграть в гостях "Астану"

Золотой оттиск руки Назарбаева - сюда приходят, прикладывают руку и загадывают желание. Фото А. Лапченко
Золотой оттиск руки Назарбаева - сюда приходят, прикладывают руку и загадывают желание. Фото А. Лапченко

Сегодня "Динамо" может решить задачу перехода в евровесну и превратить последний тур групповой стадии Лиги Европы в пустую формальность. Для этого необходимо переиграть в гостях "Астану". Ничья также гарантирует киевлянам плей-офф, но под вопросом окажется первое место. Поражение же украинцев добавит группе К интриги, но у подопечных Александра Хацкевича впереди домашний матч с "Яблонцем", а, значит, все будет находится в их руках.

ЧЕРЕЗ АЗИЮ. В столицу Казахстана динамовцы вылетели заблаговременно, еще во вторник во второй половине дня. Провели в воздухе пять с половиной часов, преодолев четыре тысячи километров. Через Россию, напрямую, было бы на час меньше, но сейчас никак, поэтому в небе изучали Азию – территорию Грузии, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Если кто-то подумал, что это самый дальний еврокубковый выезд столичного клуба, то немного ошибся – в прошлом розыгрыше Лиги Европы "Динамо" побывало на Мадейре, где встречалось с "Маритиму". Тогда полет по прямой в 4300 км занял 6 часов.

В аэропорту Нурсултана Назарбаева клубная делегация приземлилась в два ночи по местному времени (разница с Киевом 4 часа). Несмотря на все ужасные метеорологические прогнозы, Астана встретила лишь несколькими градусами мороза. Да, снега больше, чем в Киеве, но ничего особенного. Местные сказали, что украинцы привезли тепло, ведь еще в понедельник столбик термометра опускался до -19. Впрочем, погода здесь настолько переменчива, что строить прогнозы особо не приходится. Два дня назад предполагалось, что "Астана" – "Динамо" будут играть при 20-градусном морозе, ну или при -10 так точно, но уже в среду метеорологи говорили о двух градусах тепла.

"ФАНАТ" АСТАНЫ. В Казахстан наставник киевлян Александр Хацкевич взял 21 футболиста. В списке не оказалось Виталия Буяльского, получившего травму в последней игре с "Александрией" (1:2), и Артема Беседина, не набравшего после повреждения оптимальных кондиций. Зато прилетел Никита Бурда, потянувший недавно икроножную мышцу, и датчанин Миккель Дуэлунд.

Последний или очень фартовый, или "фанат" Астаны. В этом сезоне новичок "Динамо" уже второй раз посещает столицу Казахстана. Еще летом он, в составе бывшего клуба "Мидтьюланда", приезжал сюда на квалификацию Лиги чемпионов (проиграли 1:2). "Да, долго тогда летели, часов восемь, – признался "Сегодня" датчанин перед вылетом из Борисполя. – Сейчас вот опять, и тоже прилично добираться".

ГОРОД БУДУЩЕГО. В Астану, правда, стоит попасть хоть раз в жизни. Новая столица Казахстана никого не оставит равнодушным. Ее строили и строят, по сути, всем миром – японцы, англичане, турки, итальянцы, швейцарцы… Особенно руку приложили специалисты из ОАЭ, недаром Астану называют казахстанскими Дубаями. Достраивают, кстати, самое высокое здание на 78 этажей. За 20 лет (юбилей был в прошлом году) город изменился до неузнаваемости. Порой, складывается впечатление, что кто-то играет в компьютерную игру. В данном случае: местность – степь, ресурсы – неограниченные, задача – построить город.
Здесь вы не увидите ни одного одинакового здания, причем архитектурные строения поражают воображение. Местные дали многим свои названия и, если на них посмотреть, не зря. "Зажигалка" – министерство транспорта, "Яйцо" – национальный архив, "Шприц" – бизнес-центр, "Капуста" – концертный зал, "Бочки" – дома, где госслужащим бесплатно выдают квартиры. Очень распространены здесь "умные дома". В самом крутом коммуналка вам обойдется в 100 тысяч тенге, это 7500 гривен. Данная сумма, кстати, – средняя зарплата жителя Астаны. С таким доходом, правда, не сходишь в рестораны украинской кухни, которая здесь очень популярна. Средний чек на одного достигает 40 долларов.

В ТРУСАХ. Игру с "Динамо" в Астане ждут с нетерпением. Ажиотаж достаточно высок, так что вполне можно рассчитывать на аншлаг. Все хотят победы и первого места, но опасаются, что помешать может отсутствие игрового тонуса. Больше двух недель, как закончился в Казахстане чемпионат, и за это время чемпион так и не смог найти достойного спарринг-партнера. "За счет тренировок стараемся поддерживать ритм, — сказал накануне главный тренер Григорий Бабаян. – Надеемся, отсутствие игровой практики не скажется. Сделаем все, чтобы добиться положительного результата". А еще наставник "Астаны" пообещал, что пробежится по городу в… трусах, если его команда выиграет Лигу Европы. Замахнулись круто или веры мало?
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, ФК Астана

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Автор:

Андрей Лапченко

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