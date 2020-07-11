"Динамо" на матч с "Александрией" уехало без четырех игроков основного состава

В одном из решающих поединков сезона киевлянам не помогут Миколенко, Соль, Кадири и Пиварич

"Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата Украины против "Александрии", который состоится в воскресенье, без четырех игроков основного состава. В этом поединке Алексею Михайличенко не помогут Виталий Миколенко, Фран Соль, Мохаммед Кадири и Йосип Пиварич. Напомним, ранее в 30-м туре Премьер-лиги "Заря" обыграла "Колос" и обошла "Динамо" в турнирной таблице высшего дивизиона.

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И если с Кадири и Пиваричем все ясно – они отбывают дисквалификацию, то о причинах отсутствия в делегации "Динамо" Миколенко и Соля официальный сайт киевлян не сообщает. Вероятно, речь идет о повреждениях. По крайней мере, во время недавнего финала Кубка Украины камера зафиксировала, как в одном из моментов Миколенко скривился от боли, держась при этом за ногу.

Отметим, что "Динамо" отправилось на матч, который состоится в Кировоградской области, на автобусе. Расстояние от учебно-тренировочной базы киевлян до Александрии составляет около 300 километров.

Заявка "Динамо" на игру с "Александрией" 12 июля

Вратари: Бойко, Бущан.

Бойко, Бущан. Защитники: Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов.

Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов. Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито.

Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито. Нападающие: Каргбо, Русин.

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Напомним, что "Динамо", которое ведет борьбу за второе место в чемпионате Украины, крайне нежелательно терять очки в Александрии. Если это произойдет, шансы столичной команды на путевку в квалификацию Лиги чемпионов резко снизятся.

Смотрите, как "Динамо" на днях выиграло Кубок Украины

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