"Динамо" на матч с "Александрией" уехало без четырех игроков основного состава

"Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата Украины против "Александрии", который состоится в воскресенье, без четырех игроков основного состава. В этом поединке Алексею Михайличенко не помогут Виталий Миколенко, Фран Соль, Мохаммед Кадири и Йосип Пиварич. Напомним, ранее в 30-м туре Премьер-лиги "Заря" обыграла "Колос" и обошла "Динамо" в турнирной таблице высшего дивизиона.
И если с Кадири и Пиваричем все ясно – они отбывают дисквалификацию, то о причинах отсутствия в делегации "Динамо" Миколенко и Соля официальный сайт киевлян не сообщает. Вероятно, речь идет о повреждениях. По крайней мере, во время недавнего финала Кубка Украины камера зафиксировала, как в одном из моментов Миколенко скривился от боли, держась при этом за ногу.
Отметим, что "Динамо" отправилось на матч, который состоится в Кировоградской области, на автобусе. Расстояние от учебно-тренировочной базы киевлян до Александрии составляет около 300 километров.
Заявка "Динамо" на игру с "Александрией" 12 июля
- Вратари: Бойко, Бущан.
- Защитники: Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов.
- Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито.
- Нападающие: Каргбо, Русин.
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Напомним, что "Динамо", которое ведет борьбу за второе место в чемпионате Украины, крайне нежелательно терять очки в Александрии. Если это произойдет, шансы столичной команды на путевку в квалификацию Лиги чемпионов резко снизятся.
Смотрите, как "Динамо" на днях выиграло Кубок Украины
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