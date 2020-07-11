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"Динамо" на матч с "Александрией" уехало без четырех игроков основного состава

11 июля, 19:47

Олег Люлька Олег Люлька

В одном из решающих поединков сезона киевлянам не помогут Миколенко, Соль, Кадири и Пиварич

"Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата Украины против "Александрии", который состоится в воскресенье, без четырех игроков основного состава. В этом поединке Алексею Михайличенко не помогут Виталий Миколенко, Фран Соль, Мохаммед Кадири и Йосип Пиварич. Напомним, ранее в 30-м туре Премьер-лиги "Заря" обыграла "Колос" и обошла "Динамо" в турнирной таблице высшего дивизиона.

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И если с Кадири и Пиваричем все ясно – они отбывают дисквалификацию, то о причинах отсутствия в делегации "Динамо" Миколенко и Соля официальный сайт киевлян не сообщает. Вероятно, речь идет о повреждениях. По крайней мере, во время недавнего финала Кубка Украины камера зафиксировала, как в одном из моментов Миколенко скривился от боли, держась при этом за ногу.

Отметим, что "Динамо" отправилось на матч, который состоится в Кировоградской области, на автобусе. Расстояние от учебно-тренировочной базы киевлян до Александрии составляет около 300 километров.

Заявка "Динамо" на игру с "Александрией" 12 июля

  • Вратари: Бойко, Бущан.
  • Защитники: Бурда, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов.
  • Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито.
  • Нападающие: Каргбо, Русин.

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Напомним, что "Динамо", которое ведет борьбу за второе место в чемпионате Украины, крайне нежелательно терять очки в Александрии. Если это произойдет, шансы столичной команды на путевку в квалификацию Лиги чемпионов резко снизятся.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
30
13
4
13
36
40
-4
43
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П В
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Динамо" на днях выиграло Кубок Украины

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