Киевское "Динамо" назвало состав на завтрашнюю битву с "Мальме" в Швеции

В четверг состоятся очередные матчи Лиги Европы, в которых сыграют и две украинские команды. Киевское "Динамо" отправилось в Швецию на матч пятого тура группового раунда против "Мальме" в среду утром. На данный момент обе команды сохраняют шансы выйти в плей-офф. А вчера, напомним, "Шахтер" добыл ничью с "Манчестер Сити".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КОПЕНГАГЕН
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|2
|ДИНАМО К
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|3
|МАЛЬМЕ
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|4
|ЛУГАНО
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
В Швецию "Динамо" полетело чартерным рейсом. В составе делегации – 21 игрок, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с командой не полетел Денис Попов, получивший мышечное повреждение. Зато в Мальме отправился защитник молодежного "Динамо" U21 Александр Сирота.
Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан
Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский
Нападающие: Родригес, Соль, Беседин
После обеда и отдыха сегодня вечером команда проведет предматчевую тренировку на стадионе Malmö New Stadium. Занятию будет предшествовать пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Напомним, что в первом туре соперники встречались в Киеве, и тогда хозяева победили 1:0. Вспомним, как это было
К слову, в этой Лиге Европы команда Михайличенко пока не потерпела ни одного поражения, однажды выиграв и трижды сыграл вничью.
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