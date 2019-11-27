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Киевское "Динамо" назвало состав на завтрашнюю битву с "Мальме" в Швеции

27 ноября, 11:27

Украинская команда вылетела из Киева чартерным рейсом с 21 игроком на борту

"Динамо" полетело в Швецию

"Динамо" полетело в Швецию / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В четверг состоятся очередные матчи Лиги Европы, в которых сыграют и две украинские команды. Киевское "Динамо" отправилось в Швецию на матч пятого тура группового раунда против "Мальме" в среду утром. На данный момент обе команды сохраняют шансы выйти в плей-офф. А вчера, напомним, "Шахтер" добыл ничью с "Манчестер Сити".

NКомандаИВНПМО
1 КОПЕНГАГЕН41304-36
2ДИНАМО К41303-26
3 МАЛЬМЕ41213-35
4 ЛУГАНО40221-32

В Швецию "Динамо" полетело чартерным рейсом. В составе делегации – 21 игрок, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с командой не полетел Денис Попов, получивший мышечное повреждение. Зато в Мальме отправился защитник молодежного "Динамо" U21 Александр Сирота.

Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан

Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко

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Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский

Нападающие: Родригес, Соль, Беседин

После обеда и отдыха сегодня вечером команда проведет предматчевую тренировку на стадионе Malmö New Stadium. Занятию будет предшествовать пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Напомним, что в первом туре соперники встречались в Киеве, и тогда хозяева победили 1:0. Вспомним, как это было

К слову, в этой Лиге Европы команда Михайличенко пока не потерпела ни одного поражения, однажды выиграв и трижды сыграл вничью.

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Швеция футбол Лига Европы Динамо Киев Мальме

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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