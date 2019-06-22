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"Динамо" назвало такую цену на Супрягу, что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва

22 июня, 21:32

Стамбульский "Фенербахче" сразу свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, сколько хотят за него киевляне

Владислав Супряга
Владислав Супряга. Фото: AFP

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга мог перейти в стамбульский "Фенербахче". Об этом сообщает турецкое издание Star. Гранд турецкого футбола следил за Супрягой в финальном матче молодежного чемпионата мира, в котором нападающий оформил дубль в ворота Южной Кореи (3:1). После этого представители "Фенербахче", за который в свое время выступал Сергей Ребров, обратились к "Динамо" с целью совершить трансфер 19-летнего футболиста. Киевский клуб назвал цену 13 млн евро, эта сумма не удовлетворила "Фенербахче", поэтому переговоры были прекращены.

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Отметим, что Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" год назад, согласно данным Transfermarkt, за 6,5 млн евро. Однако в минувшем сезоне за первую команду киевского клуба Владислав провел лишь 10 матчей, сделал в них всего один ассист. При этом агент Супряги Иван Пироженко выступил с жесткой критикой Александра Хацкевича. "Наверное, Владислав Супряга получит шанс только лишь после того, как главный тренер "Динамо" попробует в роли нападающего голкипера Дениса Бойко..... Что не так с развитием молодых талантов в Украине?, – написал Пироженко на своей странице в соцсети.

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Как результат, по возвращении из Польши, где молодежная сборная Украины выиграла чемпионат мира, Супряга подтвердил, что летом покинет "Динамо". "Буду играть за "Днепр-1" в следующем сезоне", – сообщил Супряга, который уйдет в ряды поднявшегося в УПЛ из Первой лиги клуба на правах аренды.

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Тег Динамо Киев, Фенербахче, Владислав Супряга

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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