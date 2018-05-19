"Динамо" не будет продлевать контракты с Мбокани, Мораесом и Хачериди

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча с донецким "Шахтером" (2:1) в последнем туре чемпионата Украины рассказал о кадровых изменениях в команде. По окончании сезона команду точно покинут Жуниор Мораес, Дьемерси Мбокани и Евгений Хачериди – у этой тройки завершаются контракты и продлевать соглашение в клубе не стали.

"У них заканчиваются контракты. И Мораес, и Мбокани знали, что при условии их заинтересованности выступать дальше в "Динамо" мы захотим заключить с ними новых соглашений. Они устраивали нас как нападающие. Но, видимо, оба этих футболиста самостоятельно пытаются решать свои вопросы. Контракты с Мораесом и Мбокани продлеваться не будут. Хачериди? У него тоже заканчивается контракт. И с ним мы тоже не будем подписывать новое соглашение", – рассказал Хацкевич.

Также он рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье: "Работа ведется по всем направлениям. За последние два месяца мы определили позиции, которые требуют усиления. И уже сформирован расширенный список кандидатов. Теперь из него нужно выбрать сильнейших. А каким именно при этом чисто географически будет вектор – неважно. Главное, чтобы в команду пришли качественные футболисты".

Добавим, что матч против "Шахтера" стал последним для Олега Гусева в футболке "Динамо". 35-летний ветеран покинет столичный клуб, но пока не сообщил, где продолжит карьеру.

Ранее желание покинуть "Динамо" изъявил Дерлис Гонсалес. Он рассказал, какие клубы хотят видеть его в своих составах и почему будет трудно покинуть Украину.