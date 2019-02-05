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"Динамо" не смогло обыграть шестую команду Швеции на сборе в Испании

Сегодня, 15:29

Дважды ворота "Эстерсунда" спасал каркас ворот

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
"Динамо" не смогло обыграть шестую команду Швеции на сборе в Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/98f/55c/5c598f55c53ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/98f/55c/5c598f55c53ab.jpg Футбол Дважды ворота "Эстерсунда" спасал каркас ворот

Киевское "Динамо" во втором спарринге на втором сборе в Испании не смогло обыграть шестую команде чемпионата Швеции "Эстерсунд".  Украинский клуб больше владел мячом, но всего несколько раз реально угрожал воротам соперника – в первом тайме Шапаренко проверил на прочность штангу, а после перерыва Вербич угодил в перекладину.

В следующем спарринге "Динамо" встретится с американским "Нью-Инглэнд Революшн", который тренирует знаменитый в прошлом голкипер сборной США Брэд Фридель. Матч состоится 6 февраля.

"Динамо" – "Эстерсунд" – 0:0

"Динамо": Бойко (Бущан, 60), Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Соль.

Ранее мы писали, что "Динамо" разорвало контракт с сыном экс-тренера сборной Украины. Калитвинцев дебютировал за "Динамо" еще в 17 лет, но так и не смог закрепиться в первой команде.

Перед этим "Динамо" объявило о покупке бывшего нападающего "Реала" Франа Соля. Испанец будет выступать в столичном клубе под номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.

А сегодня "Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчами с "Олимпиакосом".

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Тег футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Эстерсунд

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Источник:

Сегодня|Спорт

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