"Динамо" не успело продать Гонсалеса в клуб из Парагвая

Сегодня, 17:29

В Парагвае закрылось трансферное окно, пока стороны вели переговоры

Дерлис Гонсалес. Фото AFP
Дерлис Гонсалес. Фото AFP

У киевского "Динамо" сорвался трансфер полузащитника Дерлиса Гонсалеса в парагвайский "Серро Портеньо". По информации издания abc.com.py, президент парагвайского гранда Хуан Хосе Сапаг весь день вел переговоры с отцом футболиста и его агентом Исидоро Хименесом. Однако стороны не смогли, а точнее – не успели уладить все формальности, поскольку накануне ночью в Парагвае закрылось трансферное окно.

Ранее сорвался переход Дерлиса в бразильский "Сантос" на правах аренды по причине того, что бразильский клуб не смог удовлетворить финансовые аппетиты парагвайца. В интервью Дерлис признался, что в "Динамо" зарабатывает 110 тысяч долларов, а в Бразилии ему готовы были платить на 37 тысяч меньше.

Также сорвалась с другим парагвайским клубом – "Олимпией", которая не смогла договориться с "Динамо": киевляне требовали 5 миллионов долларов за 50% прав на Дерлиса, и даже не рассматривали вариант с арендой.

Вчера появилась информация, что в "Динамо" на правах свободного агента может перейти экс-нападающий "Милана" Алессио Черчи.
футбол, Динамо Киев, Дерлис Гонсалес, Серро Портеньо

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FootBoom

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