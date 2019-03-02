"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a8c/bc2/5c7a8cbc2dfef.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a8c/bc2/5c7a8cbc2dfef.png 2019-03-02T16:00:00+02:00 Футбол Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Киевское "Динамо" на выезде обыграло черниговскую "Десну" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Украины, но эта победа далась команде Александра Хацкевича большой ценой. В перовом тайме тяжелую травму плеча получил испанский нападающий Фран Соль и покинул поле, корчась от боли. Сразу же со стадион он отправился в больницу и, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

Во втором тайме повреждение получил голкипер Денис Бойко, но он все же сумел доиграть поединок до конца.

Что касается самой игры, то киевляне открыли счет в средине первого тайма – после навеса с углового быстрее всех на подборе сыграл Томаш Кендзера и расстрелял ворота соперника. А после перерыва он же ассистировал Виталию Буяльскому. "Десна" незадолго до конца встречи сократила отставание, впервые в истории отличившись в воротах "Динамо", и заставила понервничать Хацкевича

"Десна" – "Динамо" – 1:2

Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)

"Десна": Литовка, Парцвания, Имереков, Гитченко, Фаворов, Картушов, Мостовой, Фаворов, Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64), Безбородько (Сергийчук, 73).

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук (Кадар, 86), Буяльский (Гармаш, 90), Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Фран Соль (Русин, 45).

Предупреждения: Фаворов (22), Безбородько (40), Парцвания (70), Сергийчук (79), Русин (89)

В четверг, 7 марта, "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне против "Челси". Ответная встреча пройдет в Киеве 14 марта.

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