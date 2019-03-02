Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

Сегодня, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a8c/bc2/5c7a8cbc2dfef.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a8c/bc2/5c7a8cbc2dfef.png Футбол Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Киевское "Динамо" на выезде обыграло черниговскую "Десну" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Украины, но эта победа далась команде Александра Хацкевича большой ценой. В перовом тайме тяжелую травму плеча получил испанский нападающий Фран Соль и покинул поле, корчась от боли. Сразу же со стадион он отправился в больницу и, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

Во втором тайме повреждение получил голкипер Денис Бойко, но он все же сумел доиграть поединок до конца.

Что касается самой игры, то киевляне открыли счет в средине первого тайма – после навеса с углового быстрее всех на подборе сыграл Томаш Кендзера и расстрелял ворота соперника. А после перерыва он же ассистировал Виталию Буяльскому. "Десна" незадолго до конца встречи сократила отставание, впервые в истории отличившись в воротах "Динамо", и заставила понервничать Хацкевича

"Десна" – "Динамо" – 1:2
Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)

"Десна": Литовка, Парцвания, Имереков, Гитченко, Фаворов, Картушов, Мостовой, Фаворов, Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64), Безбородько (Сергийчук, 73).

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук (Кадар, 86), Буяльский (Гармаш, 90), Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Фран Соль (Русин, 45).

Предупреждения: Фаворов (22), Безбородько (40), Парцвания (70), Сергийчук (79), Русин (89)

В четверг, 7 марта, "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне против "Челси". Ответная встреча пройдет в Киеве 14 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Десна Чернигов

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Форвард "Динамо" Фран Соль получил травму и сразу со стадиона отправился в больницу

Сегодня, 15:02

Испанец травмировался во время борьбы за позицию с соперником

Где смотреть матч чемпионата Украины "Черноморец" – "Шахтер"

Сегодня, 14:09

Список трансляций матча чемпионата Украины в Одессе на ТВ и в интернете

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины

Сегодня, 16:06

Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона

"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре"

Сегодня, 09:50

Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик

Экс-игрок "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с аутсайдером чемпионата Украины

Вчера, 19:07

Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю"

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Вор в законе Гули начал войну в РФ

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать
Загрузка...

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Вчера, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

28 февраля, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

28 февраля, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

27 февраля, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Взорванный в Киеве автомобиль принадлежит Турчинову — СМИ