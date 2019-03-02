"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"
Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки
Киевское "Динамо" на выезде обыграло черниговскую "Десну" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Украины, но эта победа далась команде Александра Хацкевича большой ценой. В перовом тайме тяжелую травму плеча получил испанский нападающий Фран Соль и покинул поле, корчась от боли. Сразу же со стадион он отправился в больницу и, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".
Во втором тайме повреждение получил голкипер Денис Бойко, но он все же сумел доиграть поединок до конца.
Что касается самой игры, то киевляне открыли счет в средине первого тайма – после навеса с углового быстрее всех на подборе сыграл Томаш Кендзера и расстрелял ворота соперника. А после перерыва он же ассистировал Виталию Буяльскому. "Десна" незадолго до конца встречи сократила отставание, впервые в истории отличившись в воротах "Динамо", и заставила понервничать Хацкевича
"Десна" – "Динамо" – 1:2
Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)
"Десна": Литовка, Парцвания, Имереков, Гитченко, Фаворов, Картушов, Мостовой, Фаворов, Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64), Безбородько (Сергийчук, 73).
"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук (Кадар, 86), Буяльский (Гармаш, 90), Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Фран Соль (Русин, 45).
Предупреждения: Фаворов (22), Безбородько (40), Парцвания (70), Сергийчук (79), Русин (89)
В четверг, 7 марта, "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне против "Челси". Ответная встреча пройдет в Киеве 14 марта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Форвард "Динамо" Фран Соль получил травму и сразу со стадиона отправился в больницу
Испанец травмировался во время борьбы за позицию с соперником
Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины
Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете
"Шахтер" и "Динамо" едут в гости: расписание и результаты 20 тура чемпионата Украины
Главным противостоянием тура станет поединок третьей и четвертой команд прошлого сезона
"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре"
Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик