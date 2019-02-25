Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" одержало самую крупную победу в сезоне: видео всех голов "Заре"

Сегодня, 21:08

Дублями отметились Шапаренко и Вербич, еще один гол забил испанец Соль

"Динамо" - "Заря" - 5:0. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" - "Заря" - 5:0. Фото fcdynamo.kiev.ua.
"Динамо" одержало самую крупную победу в сезоне: видео всех голов "Заре" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/43c/85a/5c743c85aa3fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/43c/85a/5c743c85aa3fc.jpg Футбол Дублями отметились Шапаренко и Вербич, еще один гол забил испанец Соль

Киевское "Динамо" на своем поле разгромило луганскую "Зарю" в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Николай Шапаренко (34-я и 45-я минуты) и Беньямин Вербич (38, 53), также отличился испанский новичок команды Фран Соль (73).

"Динамо" набрало 41 очко и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от донецкого "Шахтера" на семь очков. "Горняки" в параллельном матче обыграли "Александрию" (2:0).

Победа со счетом 5:0 стала самой крупной для "Динамо" с начала сезона 2018/19. Интересно, что киевляне играют без ничьих с сентября прошлого года – 9 побед и 3 поражения. А наставник "Динамо" Александр Хацкевич провел 50-й матч в Премьер-лиге.

Обзор матча "Динамо" – "Заря" – 5:0

"Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео голов, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" одержало самую крупную победу в сезоне: видео всех голов "Заре"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Королёва удивила своей фигурой

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Крымский мост не удержался и путешествует морем

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

Добкина в Раде поймали за странным занятием: секретное фото
Загрузка...

Шевченко принял решение по Ракицкому

Сегодня, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Вчера, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Вчера, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Вчера, 15:51

Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

23 февраля, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

В России подстрелили известного актера: первые детали

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры