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"Динамо" одержало волевую победу над "Львовом" в УПЛ

26 мая, 19:01

Киевляне спаслись в концовке встречи после двух голевых навесов Де Пены

Победа в День Киева
Победа в День Киева. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в предпоследнем туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле принимало "Львов". Подопечные Хацкевича уже доигрывают сезон, а вот "горожане" имели математические шансы на еврокубки. И сохраняли их до концовки встречи, но не удержали победу.

"Львову" удался быстрый гол. На 16-й минуте Альваро неожиданно пробил в ближний угол и Бущан не выручил. Пропустив гол, динамовцы хоть и пытались атаковать, но ничего сверхопасного до перерыва так и не создали. А как только начался второй тайм, шанс отличиться имел Беседин. Но после его удара головой мяч попал в перекладину. Но динамовский форвард своего таки добился. На этот раз после подачи Де Пены в район штрафной, Беседин головой отправил мяч в сетку. А вскоре Де Пена снова подал и на этот раз Бурда замкнул навес точным ударом головой. Волевая победа киевлян.

"Динамо" – "Львов" – 2:1
Голы: Беседин (78), Бурда (84) – Альваро (16)

Напомним, что победу в чемпионате Украины сезона 2018/19 одержал "Шахтер": команда гарантировала себе титул за три тура до окончания первенства. Кроме того, "горняки" стали победителями Кубка Украины, обыграв в финале перволиговый "Ингулец" со счетом 4:0.


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Тег футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Львов

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Сегодня|Спорт

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