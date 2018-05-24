"Динамо" огласило планы на летнее межсезонье

Сегодня, 13:31

Столичный клуб соберется после отпуска 19 июня и затем отправится в Австрию

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Матчем 32-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (2:1) завершился для футболистов киевского "Динамо" сезон 2017/2018 годов. Правда, на отдых после тяжелого сезона как в физическом, так и в эмоциональном плане, ушли пока не все. Добавим, что "Динамо" выставило на трансфер троих футболистов – СМИ.

Большая группа игроков разъехалась по своим национальным сборным, в составах которых еще сыграют в товарищеских матчах, а защитники Томаш Кендзера и Йосип Пиварич, если попадут в окончательную заявку, имеют шанс сыграть в составе своих национальных команд в финальной части чемпионата мира.

Для тех же, кто не привлечен к играм на уровне сборных, начался отпуск, который продлится до 19 июня. Футболисты, которые будут играть в составах своих сборных в товарищеских матчах, получат на несколько дней отдыха больше, и уже 22-23 июня команда соберется практически в полном составе.

Ранее сообщалось, что "Динамо" не будет продлевать контракты с Мбокани, Мораесом и Хачериди. Также последний матч в составе киевлян провел Олег Гусев.

До 30 июня динамовцы будут тренироваться на собственной загородной базе в Чапаевке, где созданы все условия для плодотворной работы и качественного восстановления, после чего отправятся на двухнедельный сбор в Австрию. После его завершения "бело-синие" вернутся в Киев, где и проведут заключительный этап подготовки к старту нового сезона, который 21 июля традиционно откроется поединком за Суперкубок Украины.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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