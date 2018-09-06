"Динамо" огласило заявку на Лигу Европы

Киевляне сыграют на групповом этапе против "Ренна", "Астаны" и "Яблонца"

Сегодня киевское "Динамо" опубликовало заявку на матчи группового этапа Лиги Европы. На этой стадии турнира динамовцы сыграют против французского "Ренна", казахстанской "Астаны" и чешского "Яблонца".

Заявка "Динамо" на Лигу Европы:

Вратари

1. Георгий Бущан

33. Владимир Маханьков

71. Денис Бойко

72. Артур Рудько



Защитники

9. Николай Морозюк

16. Виталий Миколенко

17. Сидклей

23. Йосип Пиварич

26. Никита Бурда

30. Артем Шабанов

44. Тамаш Кадар

49. Денис Попов

94. Томаш Кендзера



Полузащитники

5. Сергей Сидорчук

6. Че Че

7. Беньямин Вербич

8. Владимир Шепелев

10. Николай Шапаренко

11. Владислав Калитвинцев

15. Виктор Цыганков

18. Александр Андриевский

19. Денис Гармаш

20. Витор Буэно

29. Виталий Буяльский

40. Георгий Цитаишвили

45. Евгений Смирный

46. Ахмед Алибеков

99. Миккель Дуэлунд



Нападающие

41. Артем Беседин

43. Назарий Русин

89. Владислав Супряга

Уже стал известен календарь "Динамо" в Лиге Европы:

20 сентября

"Динамо" – "Астана"

4 октября

"Яблонец" – "Динамо"

25 октября

"Ренн" – "Динамо"

8 ноября

"Динамо" – "Ренн"

29 ноября

"Астана" – "Динамо"

13 декабря

"Динамо" – "Яблонец"