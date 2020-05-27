"Динамо" – "Олимпик": видеотрансляция второго "карантинного" матча киевлян

Перед официальным поединком чемпионата с "Шахтером" команда Михайличенко проводит спарринг с другим донецким клубом

В среду, 27 мая, киевское "Динамо" играет второй контрольный матч после более чем двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На клубном стадионе имени Валерия Лобановского в столице Украины подопечные Алексея Михайличенко принимают донецкий "Олимпик". Начало спарринга, который пройдет при пустых трибунах, – в 14:00. Напомним, пятью днями ранее "Динамо" сыграло в нулевую ничью с лидером Первой лиги "Рухом".

Отметим, что для "Олимпика" товарищеский матч с "Динамо" – также не первый после паузы. Ранее дончане обыграли другой клуб Премьер-лиги "Колос" со счетом 2:1. Тот спарринг прошел в формате – 4 тайма по 30 минут.

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Напомним, что Премьер-лига Украины возобновится уже 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

На этих матчах разрешено присутствие не более 200 человек, включая команды и работников ТВ. Возрастное ограничение для присутствующих – 18-60 лет.

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