"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль

Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчами с "Олимпиакосом"

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97b/b99/5c597bb99fe20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97b/b99/5c597bb99fe20.jpg 2019-02-05T14:05:00+02:00 Футбол Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчами с "Олимпиакосом"

Стала известна заявка киевского "Динамо" на плей-офф Лиги Европы, где киевляне в 1/16 финала встретятся с греческим "Олимпиакосом". Первый матч команды сыграют в Греции 14 февраля, а через неделю сойдутся в Киеве. Корме новичка команда Франа Соля нашлось место в заявке и для травмированных Йосипа Пиварича, Миккеля Дуэлунда и Артема Беседина. Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько, Владимир Маханьков*

Защитники: Виталий Миколенко*, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов*, Томаш Кенджера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев*, Николай Шапаренко*, Виктор Цыганков*, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили*, Евгений Смирный*, Ахмед Алибеков*, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин*, Владислав Супряга.

* – игроки, заявленные по списку В.

Ранее мы писали, что "Динамо" разорвало контракт с сыном экс-тренера сборной Украины. Владислав Калитвинцев дебютировал за "Динамо" еще в 17 лет, но так и не смог закрепиться в первой команде.

А перед этим "Динамо" отдало Морозюка в аренду аутсайдеру чемпионата Турции. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

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