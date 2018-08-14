"Динамо" отказалось от форварда ПАОКА и нацелилось на игрока "Нанта"

Киевское "Динамо" отказалось от покупки сербского нападающего греческого ПАОКа Александара Прийовича. Киевляне интересовались футболистом, но в итоге отказались от его услуг, так как манера игры Прийовича напоминает Артема Беседина, а Хацкевич настаивал на покупке нападающего другого плана.

В предыдущем сезоне 28-летний нападающий провел 40 матчей во всех турнирах и забил 27 мячей.

Вместе с тем французские СМИ сообщили об интересе "Динамо" к нападающему "Нанта" Эмилиано Сала. 27-летний аргентинец в прошлом сезоне отыграл 38 матчей и забил 14 мячей.

Ранее футболистом интересовался английский "Бернли", но стороны не смогли договориться о цене – французов не устроили предложенные 20 миллионов евро. В итоге "Бернли" подписал Матея Выдру, который также интересовалось "Динамо".

Напомним, что на днях "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой - героем Евро-2018 среди 19-летних.

Сегодня "Динамо" проведет ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вчера состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Александра Хацкевича. Наставник "Динамо" заявил, что команде нужно будет жалить соперника в атаке, как осы в Праге. В Чехии, напомним, осы покусали его, а также голкипера Дениса Бойко.

Накануне игры форвард Артем Беседин признался, что "Динамо" сделало выводы после первого матча и подойдут к завтрашнему матчу с другой тактикой.