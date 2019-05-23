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"Динамо" отказалось от возвращения Хачериди

23 мая, 10:47

Украинский защитник со скандалом покидал клуб год назад

Евгений Хачериди
Евгений Хачериди. Фото: AFP

Киевское "Динамо" не рассматривает вариант с возвращением украинского защитника Евгения Хачериди, который выступает в греческом ПАОКе. Об этом на пресс-конференции после матча с "Шахтером" (1:1) в чемпионате Украины заявил главный тренер команды Александр Хацкевич.

Журналисты спросили белоруса, не думал ли он о возможности возвращения в "Динамо" Хачериди, на что Хацкевич ответил: "Женя пусть продолжает свою карьеру в другом клубе".

Напомним, Хачериди покинул столичный клуб летом прошлого года. Из-за конфликта с Хацкевичем последние полгода в "Динамо" он провел в дубле. Затем украинец подписал контракт с ПАОКом, но заиграть в Греции ему не удалось. В текущем сезоне Евгений провел 11 матчей во всех турнирах, заработал три предупреждения и одно удаление.

Кстати, ранее СМИ сватали Хачериди в "Шахтер", но Паулу Фонсека дал понять, что они не интересуются экс-защитником "Динамо".

"Динамо" в текущем сезоне гарантировало себе вторую строчку чемпионата Украины, а в Кубке страны дошли до четвертьфинала – оба трофея киевляне проиграли донецкому "Шахтеру", который стал самым титулованный клубом в истории Украины. После вчерашнего матча команд в Харькове состоялось награждения чемпионов страны:

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Тег Динамо Киев, Евгений Хачериди, ПАОК, Александр Хацкевич

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