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"Динамо" отказалось продать вратаря двум европейским клубам

15 июля, 22:32

Киевляне обещают своему вратарю конкуренцию с Денисом Бойко

Георгий Бущан
Георгий Бущан. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" отказало двум европейским клубам в продаже своего вратаря Георгия Бущана. По информации источника на 25-летнего стража ворот претендовал португальский "Риу Аве", но ему было отказано в трансфере еще неделю назад. Сейчас же неу3дачную попытку приобрести Бущана предпринял греческий "Олимпиакос". Греки оценили игру украинца в недавнем товарищеском матче.

"Олимпиакос" после очного спарринга стал в очередь за Бущаном. Подписать его у греков мало шансов. Неделю назад "Динамо" отказало "Риу Аве", славную вратарскую школу которого в свое время прошли Облак и Эдерсон. В Киеве на Георгия рассчитывают и обещают реальную конкуренцию с Бойко", – написал в своем журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

В прошлом сезоне Бущан провел 9 матчей во всех турнирах и пропустил в них 5 мячей. Также в его активе красная карточка в матче против столичного "Арсенала". Transfermarkt.com оценивает украинца в 1 миллион евро.

Удаление Бущана:

Как мы писали ранее, "Динамо" сыграло вничью против английских "пчел" в последнем матче австрийского сбора. При этом вратарь Бущан, отбив пенальти, спас киевлян от первого поражения в сезоне.

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Тег Динамо Киев, Олимпиакос, Риу Аве, Георгий Бущан

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Сегодня|Спорт

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