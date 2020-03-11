"Динамо" победит "Александрию" с голом Вербича: прогноз аналитиков на матч 1/4 Кубка Украины

На выход в полуфинал турнира эксперты дают киевлянам 78 процентов. Самый вероятный счет игры - 2:0

Аналитики прочат "Динамо" "сухую" победу в матче 1/4 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 11 марта, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30. "Динамо" – "Александрия" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Киевлян называют большим фаворитом кубкового поединка 11 марта. На их победу в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.80, на победу "Александрии" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча динамовцами по итогам 90 минут оценивается в 66 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша "Александрии" – в 14 процентов. При этом наиболее вероятным счетом основного времени аналитиками называется "сухая" победа "Динамо" 2:0 – коэффициент на такой исход равен 7.20.

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Что касается котировок на выход в 1/4 финала Кубка Украины с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то "Динамо" на проход эксперты дают 78 процентов (коэффициент – 1.21), "Александрии" – 22 процента (коэффициент 4.40).

Главные претенденты на гол у "Динамо"

Беньямин Вербич – коэффициент 1.85

Фран Соль 2.55

Назарий Русин 2.75

Виталий Буяльский 3.75

Карлос Де Пена 4.00

Миккель Дуэлунн 4.20

Смотрите, как забивает Вербич

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Главные претенденты на гол у "Александрии"

Артем Ситало 3.20

Максим Третьяков 4.50

Кирилл Ковалец 4.50

Евгений Банада 5.50

Смотрите, как забивает Третьяков

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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