"Динамо" победит "Александрию" с голом Вербича: прогноз аналитиков на матч 1/4 Кубка Украины

Аналитики прочат "Динамо" "сухую" победу в матче 1/4 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 11 марта, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30. "Динамо" – "Александрия" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
Киевлян называют большим фаворитом кубкового поединка 11 марта. На их победу в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.80, на победу "Александрии" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча динамовцами по итогам 90 минут оценивается в 66 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша "Александрии" – в 14 процентов. При этом наиболее вероятным счетом основного времени аналитиками называется "сухая" победа "Динамо" 2:0 – коэффициент на такой исход равен 7.20.
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Как "Динамо" на днях обыграло "Александрию" в чемпионате
Что касается котировок на выход в 1/4 финала Кубка Украины с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то "Динамо" на проход эксперты дают 78 процентов (коэффициент – 1.21), "Александрии" – 22 процента (коэффициент 4.40).
Главные претенденты на гол у "Динамо"
- Беньямин Вербич – коэффициент 1.85
- Фран Соль 2.55
- Назарий Русин 2.75
- Виталий Буяльский 3.75
- Карлос Де Пена 4.00
- Миккель Дуэлунн 4.20
Смотрите, как забивает Вербич
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Главные претенденты на гол у "Александрии"
- Артем Ситало 3.20
- Максим Третьяков 4.50
- Кирилл Ковалец 4.50
- Евгений Банада 5.50
Смотрите, как забивает Третьяков
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