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"Динамо" поборется с Берлускони за забивного нападающего из Хорватии

28 июня, 13:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне сделали конкретное предложение "Осиеку" по трансферу Мирко Марича

Киевское "Динамо" предложило четыре миллиона евро за нападающего хорватского "Осиека" Мирко Марича, сообщает 24sata.hr. Киевляне интересовались нападающим еще прошлой зимой, как только узнали о проблемах с допингом у Артема Беседина, но тогда дело не дошло до конкретного предложения.

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Конкуренцию "Динамо" в борьбе за забивного нападающего составит итальянский клуб "Монца", владельцем которого является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По итогам прошлого сезона в Серии С, который был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Монца" завоевала путевку во второй по силе дивизион Италии. Перспектива играть в низшей лиге может поспособствовать тому, что Марич сделает выбор в пользу "Динамо", которое регулярно играет в еврокубках.

В текущем сезоне 25-летний Марич провел 34 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, имея в своем активе 19 голов. Transfermarkt.com оценивает футболиста в 3,2 миллиона евро.

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Динамо Киев Осиек Мирко Марич

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