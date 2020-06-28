"Динамо" поборется с Берлускони за забивного нападающего из Хорватии

Киевское "Динамо" предложило четыре миллиона евро за нападающего хорватского "Осиека" Мирко Марича, сообщает 24sata.hr. Киевляне интересовались нападающим еще прошлой зимой, как только узнали о проблемах с допингом у Артема Беседина, но тогда дело не дошло до конкретного предложения.

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Конкуренцию "Динамо" в борьбе за забивного нападающего составит итальянский клуб "Монца", владельцем которого является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По итогам прошлого сезона в Серии С, который был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Монца" завоевала путевку во второй по силе дивизион Италии. Перспектива играть в низшей лиге может поспособствовать тому, что Марич сделает выбор в пользу "Динамо", которое регулярно играет в еврокубках.

В текущем сезоне 25-летний Марич провел 34 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, имея в своем активе 19 голов. Transfermarkt.com оценивает футболиста в 3,2 миллиона евро.

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