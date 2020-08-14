"Динамо" поборется за чемпиона Европы с московскими клубами

Киевское "Динамо" заинтересовалось португальским защитником Адриеном Силвой, выступающим за английский "Лестер". Следующим летом у 31-летнего футболиста завершается срок контракта с "Лестером" и киевляне не прочь заполучить игрока сборной Португалии бесплатно, сообщает record.pt.

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Сообщается, что представители "Динамо" уже контактировали с потенциальным новичком, интересуясь, готов ли он переехать в Украину. Правда, такой трансфер маловероятен, ведь, по информации издания, Силва хочет зарплату в 2,5 миллиона евро в год и еще 1 миллион в качестве бонуса. Также на футболиста претендуют московские ЦСКА и "Спартак".

Прошлый сезон Адриен Силва провел в аренде во французском "Монако". На его счету 22 матча и две результативные передачи в чемпионате Франции. Также на счету Адриена 26 матчей и 1 год в составе сборной Португалии, но в национальную команду он перестал вызываться после ЧМ-2018. В 2016 году он становился чемпионом Европы. Transfermarkt.com оценивает защитника в 8 миллионов евро.

Ранее мы писали, что "Наполи" остановил переговоры по Миколенко, узнав, сколько хочет за него "Динамо". По данным итальянских источников, "Наполи" готов заплатить за игрока 10 млн евро. Киевский клуб хочет в 3,5 раза больше.

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