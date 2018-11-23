"Динамо" почти договорилось о трансфере защитника сборной Туниса

Как сообщают тунисские источники, киевское "Динамо" уже этой зимой может подписать защитника французского "Дижона" Уссаму Хаддади. Сообщается, что агенты 26-летнего тунисского игрока уже ведут переговоры с киевским клубом, и эти переговоры успешны.

Что касается "Дижона", то здесь источники также не видят проблем, поскольку контракт трехмиллионного по данным Transfermarkt игрока с французским аутсайдером истекает летом 2019 года.

В текущем сезоне Уссама сыграл 12 матчей за французский клуб, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. Также на счету Хаддади 14 матчей и 2 ассиста в составе сборной Туниса. На чемпионате мира-2018 он провел один поединок против Панамы, в котором отличился результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что у "Динамо" перед Александрией возникли проблемы с центром обороны. С травмой из лагеря сборной Украины вернулся центральный защитник Никита Бурда.

Напомним, что для проведения центрального матча 16-го тура "Александрия" – "Динамо", хозяевам пришлось убирать большое количество снега на стадионе Александрии: выпало почти 10 см.