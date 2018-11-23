"Динамо" почти договорилось о трансфере защитника сборной Туниса

Вчера, 17:03

Контракт Хаддади с "Дижоном" заканчивается в конце текущего сезона

Уссама Хаддади. Фото dfco.fr
Уссама Хаддади. Фото dfco.fr

Как сообщают тунисские источники, киевское "Динамо" уже этой зимой может подписать защитника французского "Дижона" Уссаму Хаддади. Сообщается, что агенты 26-летнего тунисского игрока уже ведут переговоры с киевским клубом, и эти переговоры успешны.

Что касается "Дижона", то здесь источники также не видят проблем, поскольку контракт трехмиллионного по данным Transfermarkt игрока с французским аутсайдером истекает летом 2019 года.

В текущем сезоне Уссама сыграл 12 матчей за французский клуб, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. Также на счету Хаддади 14 матчей и 2 ассиста в составе сборной Туниса. На чемпионате мира-2018 он провел один поединок против Панамы, в котором отличился результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что у "Динамо" перед Александрией возникли проблемы с центром обороны. С травмой из лагеря сборной Украины вернулся центральный защитник Никита Бурда.

Напомним, что для проведения центрального матча 16-го тура "Александрия" – "Динамо", хозяевам пришлось убирать большое количество снега на стадионе Александрии: выпало почти 10 см.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Дижон, Уссама Хаддади

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" почти договорилось о трансфере защитника сборной Туниса". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Dynamo.kiev.ua, sport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Никита Бурда уверенно провел матч с "Ренном". Фото AFP

У "Динамо" перед Александрией возникли проблемы с центром обороны

Вчера, 12:23

С травмой из лагеря сборной Украины вернулся центральный защитник Никита Бурда

Футбол

Георгий Цитаишвили подписал новый контракт с "Динамо". Фото fcdynamo.kiev.ua

Пропавший из заявки "Динамо" призер Евро-2018 нашелся в клубном офисе

21 Ноября, 22:10

Столичный клуб подписал новый контракт со своим юным талантом
Загрузка...

Новости

Георгий Цитаишвили отпраздновал забитый гол на Евро-2018 в стиле Артема Дзюбы

"Он же Гога, он же Жора...": из заявки "Динамо" пропал бронзовый призер Евро-2018

21 Ноября, 10:09

Талантливого 18-летнего полузащитника Цитаишвили сватают в "Шахтере" и "Зенит"

Новости

В сборной Украины продолжают появляться молодые новички. Фото ФФУ

Динамовские вундеркинды перед матчем Турция – Украина взяли высоту

20 Ноября, 18:14

Шапаренко и Миколенко признаны лучшими молодыми игроками месяца в Украине

Футбол

"Динамо" в контрольном матче разгромило "Олимпик": видео всех голов

18 Ноября, 15:20

Впервые за полтора месяца в составе "Динамо" сыграл Артем Беседин

Новости

"Александрия" в Киеве разгромила "Арсенал" и обошла "Динамо". Фото arsenal-kyiv.com

Расписание и результаты 15-го тура чемпионата Украины

11 Ноября, 21:39

Центральный поединок тура состоялся в воскресенье в Полтаве
Загрузка...