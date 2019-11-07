"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в жарком поединке

"Копенгаген" vs "Динамо" / Фото: Facebook

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы отправился в гости к "Копенгагену". Мы провели онлайн матча "Копенгаген" – "Динамо" с яркими фото и видео голов.

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В этом поединке наставник команды Алексей Михайличенко выпустил почти идентичный состав, который сыграл с "Шахтером" в чемпионате Украины. Для киевлян этот поединок начался не самым лучшим образом. На четвертой минуте гости уже пропустили.

После подачи с угла штрафной Бущан махнул ладошками, не зафиксировав мяч, и Стаге головой переправил снаряд в ворота.

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Но, уже спустя 10 минут арбитр встречи поставил пенальти в ворота Копенгагена и у Динамо появился отличный шанс отыграться. К мячу подошел Цыганков и пробил сильно, но кипер потащил этот удар.

После этого игра проходила на встречных курсах, а единственный опасный удар можно вспомнить лишь под конец первого тайма от Сидорчука, но кипер с ним справился.

После перерыва гости очень активно начали поединок. Мог забивать Караваев, но два раза пробил не точно.

Но все-таки "Динамо" отыгралось благодаря Вербичу. На 70-й минуте у киевлян вышла образцовая атака, в которой словенец получил классную передачу от Цыганкова и пробил точно в угол без шансов для кипера.

Под конец второго тайма больше шансов забить было у "Динамо", но киевляне так и не смогли реализовать опасные моменты. Таким образом, финальный свисток зафиксировал счет – 1:1.

В ближайшее воскресенье, 10 ноября, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14 туре УПЛ, и Владимир сможет принять участие в этом поединке. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине.

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