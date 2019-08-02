"Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга

Киевское "Динамо" и японский футбольный клуб "Джубило Ивата" согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил контракт с клубом на пять лет.
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В "Динамо" Родригес будет выступать под номером 22. Игрок стал третьим новичком "Динамо" этим летом. В июне "бело-синие" подписали полузащитников Абдула Кадири и Александра Караваева.
В нынешнем сезоне Родригес провел 18 матчей за "Джубило Ивата" в японском чемпионате и забил семь голов. Также на его счету два гола в 18 матчах за национальную сборную Люксембурга, в составе которой он встречался с командой Украины.
Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной
А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы
Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.
Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро - в сутки.
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