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"Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга

Сегодня, 18:24

Жерсон Родригес перебрался в Киев

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 Футбол Жерсон Родригес перебрался в Киев

Киевское "Динамо" и японский футбольный клуб "Джубило Ивата" согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил контракт с клубом на пять лет.

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В "Динамо" Родригес будет выступать под номером 22. Игрок стал третьим новичком "Динамо" этим летом. В июне "бело-синие" подписали полузащитников Абдула Кадири и Александра Караваева.

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В нынешнем сезоне Родригес провел 18 матчей за "Джубило Ивата" в японском чемпионате и забил семь голов. Также на его счету два гола в 18 матчах за национальную сборную Люксембурга, в составе которой он встречался с командой Украины.

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Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной

А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы

Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро - в сутки.

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чемпионат Украины Динамо Киев трансфер Жерсон Родригес

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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