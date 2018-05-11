"Динамо" подписало новый контракт с Владиславом Калитвинцевым

Полузащитник "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста с ФК "Динамо" Киев рассчитано на два года – до конца сезона 2019/2020.

В киевское "Динамо" Калитвинцев попал, когда ему было 10 лет. Дебютный матч за первую команду провел 9 мая 2010 года в последнем туре чемпионата Украины против запорожского "Металлурга" (3:0). Причем, полузащитник не только отметился голевой передачей, когда Артем Милевский забивал второй мяч, но и стал самым молодым дебютантом в истории "Динамо" в национальном первенстве. Калитвинцев надел бело-синюю футболку в 17 лет 4 месяца и пять дней.

Всего за "Динамо" Калитвинцев провел 13 матчей (забил 2 мяча). В сезоне 2013/2014 на правах аренды выступал за чешский "Слован" (13 матчей), а позже – за одесский "Черноморец" (32 матча, 5 мячей) и луганскую "Зарю" (15 матчей, 2 мяча).

В начале первой половины нынешнего сезона за луганчан провел 6 матчей и забил 1 мяч, после чего получил травму, которая не позволила ему продолжить выступления. Зимой Владислав вернулся в "Динамо", а сейчас уже полностью восстановился и с нетерпением ждет возвращения на поле.

Ранее мы писали, что "Динамо" интересуется собственным воспитанником, играющим в США.