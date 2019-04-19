"Динамо" подсобило: "Челси" установил рекорд Англии по победам в еврокубках
Лондонский клуб выиграл в текущем евросезоне уже 11 матчей
В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы лондонский "Челси" обыграл пражскую "Славию" со счетом 4:3 и завоевал путевку в полуфинал. Эта победа стала 11-й для "Челси" в нынешнем сезоне в еврокубках, что является новым английским рекордом. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe в Twitter.
Ранее "Челси" обыграл ПАОК (1:0 – на выезде, 4:0 – дома), "Види" (1:0 – дома), БАТЭ (3:1 – дома, 1:0 – на выезде), "Мальме" (2:1 – на выезде, 3:0 – дома), киевское "Динамо" (3:0 – дома, 5:0 – на выезде) и "Славию" в первом матче (1:0 – на выезде).
В полуфинале Лиги Европы "Челси" сыграет с немецким "Айнтрахтом". Первый матч состоится во Франкфурте 2 мая. Ответная встреча пройдет в Лондоне 9 мая.
Напомним, "Айнтрахт" по сумме двух матчей обыграл "Бенфику" и стал единственным клубом, кто прошел дальше после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги Европы текущего сезона. Дома немцы одержали победу 2:0, а на выезде уступили 2:4.
Ранее мы писали, что четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 35 лет. В текущем сезоне борьбу за евротрофеи продолжают "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (Лига чемпионов), "Арсенал" и "Челси" (Лига Европы).
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