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"Динамо" подсобило: "Челси" установил рекорд Англии по победам в еврокубках

Сегодня, 13:13

Лондонский клуб выиграл в текущем евросезоне уже 11 матчей

Фанаты "Челси" ликуют - их клуб выиграл 1 матчей в евросезоне
Фанаты "Челси" ликуют - их клуб выиграл 1 матчей в евросезоне. Фото: AFP

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы лондонский "Челси" обыграл пражскую "Славию" со счетом 4:3 и завоевал путевку в полуфинал. Эта победа стала 11-й для "Челси" в нынешнем сезоне в еврокубках, что является новым английским рекордом. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe в Twitter.

Ранее "Челси" обыграл ПАОК (1:0 – на выезде, 4:0 – дома), "Види" (1:0 – дома), БАТЭ (3:1 – дома, 1:0 – на выезде), "Мальме" (2:1 – на выезде, 3:0 – дома), киевское "Динамо" (3:0 – дома, 5:0 – на выезде) и "Славию" в первом матче (1:0 – на выезде).

В полуфинале Лиги Европы "Челси" сыграет с немецким "Айнтрахтом". Первый матч состоится во Франкфурте 2 мая. Ответная встреча пройдет в Лондоне 9 мая.

Напомним, "Айнтрахт" по сумме двух матчей обыграл "Бенфику" и стал единственным клубом, кто прошел дальше после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги Европы текущего сезона. Дома немцы одержали победу 2:0, а на выезде уступили 2:4.

Ранее мы писали, что четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 35 лет. В текущем сезоне борьбу за евротрофеи продолжают "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (Лига чемпионов), "Арсенал" и "Челси" (Лига Европы).

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Тег Лига Европы, Челси Лондон

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Championat.ru

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