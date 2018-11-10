"Динамо" показало свой лучший футбол в Лиге Европы

Сегодня, 09:54

За матч с "Ренном" команда Александра Хацкевича получила высокие оценки

Фланговая передача Виталия Миколенко. Фото AFP
Фланговая передача Виталия Миколенко. Фото AFP

Игра четвертого тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном" стала для футболистов "Динамо" одной из лучших в еврокубках под началом Александра Хацкевича. Об этом говорят статистические показатели аналитической компании InStat Football, которая выставила киевлянам самую высокую оценку в туре среди всех участников – 301 балл.

Рядом с "Динамо" по оценке компании – "Ред Булл Зальцбург" (293), "Лацио" (293), "Фенербахче" (292) и "Арсенал" (291).

Динамовцы вошли в тройку лучших команд тура по количеству голевых моментов (восемь). Только три команды нанесли больше ударов в створ ворот, чем подопечные Александра Хацкевича (семь). Зато по сумме ТТД, а их было 760, киевляне заняли лишь 26-е место.

На 10 позиций выше оказалась "Ворскла" (907), но полтавчанам это не особо помогло. Любопытно, что в минувшем туре Лиги Европы сразу шесть коллективов выполнили свыше 1 000 активных действий, но только три из них одержали победы. Лидером по числу ТТД стал "Челси", футболисты которого выполнили 1 227 действий за матч.

Лучшим игроком "Динамо" в поединке с "Ренном" стал полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 372 балла – и это пятый результат среди всех участников четвертого тура Лиги Европы. Лучшим игроком тура стал Вандерсон из "Краснодара" – 431 балл.

"Очень важная победа, качественная игра", – сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис клубной пресс-службе.

А защитник киевлян Никита Бурда заверил, что будет смотреть бой Александра Усика с британцем Тони Беллью 10 ноября.
рейтинг, Лига Европы, Динамо Киев, Виктор Цыганков, InStat Football

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