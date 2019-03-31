"Динамо" покидает еще один бразилец: футболист уже отправился на родину
За полгода в "Динамо" Буэно отыграл всего 82 минуты
Журналист Globo Esporte Лукас Мусетти Перацолли сообщил, что полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно, скорее всего, покинет киевский клуб. Рассматриваются два варианта продолжения карьеры 24-летнего бразильца: он попытается вернуться в "Сантос" или отправится в аренду в другой бразильский клуб.
Журналист отметил, что хавбек не хочет оставаться в "Динамо". Сам футболист выложил в Instagram фотографию из аэропорта.
В текущем сезоне Буэно провел за первую команду суммарно 82 минуты в трех матчах, не отличившись результативными действиями. Он в основном выступал за дублирующий состав.
Напомним, что "Динамо" арендовало Буэно у "Сантоса" на два сезона, а в обратном направлении отправился парагваец Дерлис Гонсалес.
Ранее сообщалось, что "Сантос" подписал контракт с еще одним динамовцем Че Че. В ближайшее время стороны должны объявить о трансфере. Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" из "Палмейраса" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян.
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