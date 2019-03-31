"Динамо" покидает еще один бразилец: футболист уже отправился на родину

За полгода в "Динамо" Буэно отыграл всего 82 минуты

Витор Буэно. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" покидает еще один бразилец: футболист уже отправился на родину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c1/bbe/5ca0c1bbe3d82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c1/bbe/5ca0c1bbe3d82.jpg 2019-03-31T16:35:00+03:00 Футбол За полгода в "Динамо" Буэно отыграл всего 82 минуты

Журналист Globo Esporte Лукас Мусетти Перацолли сообщил, что полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно, скорее всего, покинет киевский клуб. Рассматриваются два варианта продолжения карьеры 24-летнего бразильца: он попытается вернуться в "Сантос" или отправится в аренду в другой бразильский клуб.

Журналист отметил, что хавбек не хочет оставаться в "Динамо". Сам футболист выложил в Instagram фотографию из аэропорта.

В текущем сезоне Буэно провел за первую команду суммарно 82 минуты в трех матчах, не отличившись результативными действиями. Он в основном выступал за дублирующий состав.

Напомним, что "Динамо" арендовало Буэно у "Сантоса" на два сезона, а в обратном направлении отправился парагваец Дерлис Гонсалес.

Ранее сообщалось, что "Сантос" подписал контракт с еще одним динамовцем Че Че. В ближайшее время стороны должны объявить о трансфере. Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" из "Палмейраса" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян.

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Источник: Dynamo.kiev.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.