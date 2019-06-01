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"Динамо" покупает ганского защитника, игравшего в России – СМИ

1 июня, 10:00

Контракт защитника принадлежит "Аустрии", но на правах аренды он выступал за тульский "Арсенал"

Мохаммед Кадири. Фото: ФК "Арсенал" Тула
Мохаммед Кадири. Фото: ФК "Арсенал" Тула.

Российские СМИ сообщают, что ганский защитник "Аустрии" Мохаммед Кадири, который провел минувший сезон в составе тульского "Арсенала", перейдет в киевское "Динамо". Сумма предстоящего трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются. Ранее это же издание сообщало, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 – в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком "Арсенала" в сезоне-2018/19.

Напомним, что в ближайшее время должна определиться судьба главного тренера "Динамо". Контракт Александра Хацкевича действовал до 1 июня. президент "бело-синих" заявил, что решение будет принято после общения с тренером. Суркис назвал условие, при котором Хацкевич может остаться в "Динамо".

Как мы сообщали, в пятницу, 31 мая, был уволен главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, при этом Вернидуб заинтриговал, заявив: "Динамо"? Перезвоните через пару дней".

"Динамо" завершило сезон победой над "Александрией":

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Тег Динамо Киев, Аустрия, Арсенал Тула

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Championat.ru

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