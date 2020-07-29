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"Динамо" представит Луческу в онлайн формате

29 июля, 15:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Не все журналисты смогут задать вопросы новому наставнику киевлян

В четверг, 30-го июля, в 12:00 состоится официальное представление главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, сообщается на официальном сайте киевлян. А связи с карантином, представление состоится в онлайн-формате. Онлайн-трансляция презентации будет доступна на нашем сайте.

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В связи с этим, журналисты не смогут лично присутствовать на преставлении Луческу, но смогут задавать свои вопросы онлайн с помощью платформы Zoom. Тем не менее, учитывая технические возможности, количество задействованных в представлении главного тренера журналистов будет ограниченной.

Ранее стал известен список всех ассистентов Луческу в "Динамо". Румынский специалист остался без многолетнего помощника, зато получит в команду троих динамовцев.

Напомним, что сам Луческу вчера прибыл в Киев и первым делом отправился на клубный стадион, где возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского. "Валерий Лобановский – это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня", – сказал Луческу.

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Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Сегодня|Спорт

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