"Динамо" продаст будущего участника Евро-2020 в клуб второй лиги Англии – СМИ

Томаш Кендзера / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера в январе может покинуть команду. Как сообщает Twitter-канал футбольных новостей FootballLeagueRumours, польский футболист близок к переходу в английский "Дерби Каунти". Подробностей трансфера не сообщают. "Дерби Каунти" после 23-х туров занимает 17-е место в Чемпионшипе (вторая по силе лига Англии).

Тем не менее, в то, что "Динамо" продаст Кендзеру зимой верится мало. На это есть несколько причин: первая – летом будет Евро-2020, в котором примет участие и сборная Польши. Участие в таком турнире может существенно поднять цену на Кендзеру, поэтому продавать его сейчас как минимум нецелесообразно с финансовой точки зрения. Вторая – конкуренция на позиции. Сейчас заменить его может только Александр Караваев. На днях киевляне отдали в аренду молодого Никиту Кравченко, а Александр Тымчик вернется в команду только летом.

Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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В первой части сезона Кендзера провел 23 матча в составе "Динамо" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Transfermarkt.com оценивает поляка в 4 миллиона евро.

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Также мы писали, что Миколенко остается, а Иванисеня Киеву не нужен. "Динамо" поставило точку в трансферных слухах о своем защитнике, а также интересе к лидеру полузащиты луганского клуба.

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