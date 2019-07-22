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"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: AFP

Букмекеры обнародовали котировки на противостояние киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, согласно результатам состоявшейся сегодня жеребьевки, "Динамо" сыграет с "Брюгге" 6/7 августа в гостях и 13 августа – на своем поле.

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Согласно котировкам букмекеров, шансы клубов на выход в последний раунд квалификации ЛЧ – абсолютно равные, 50 на 50. Как на проход "Динамо", так и на проход "Брюгге" установлен коэффициент 1.91. Что касается первого матча этих соперников, то наиболее вероятными его исходами букмекеры считают победу "Брюгге" со счетом 1:0 либо ничью 1:1. На такие результаты установлен коэффициент 6.70.

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Как мы писали ранее, вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало. "Тот же ЛАСК - вообще неизвестная мне команда, о ее существовании я узнал, когда познакомился с перечнем наших возможных соперников, – отметил голкипер киевлян. – Конечно, "Брюгге" – это совсем другая история, это клуб с именем. Считаю, наши шансы равны – 50 на 50".

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Сегодня|Спорт

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