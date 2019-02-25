"Динамо" против "Зари" с возвращенцами: анонс матча УПЛ

Киевляне подходят к поединку с луганчанами на моральном подъеме после Лиги Европы

"Динамо" в хорошем настроении - прошло в ЛЕ "Олимпиакос". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" против "Зари" с возвращенцами: анонс матча УПЛ Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/39f/772/5c739f77207b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/39f/772/5c739f77207b8.jpg 2019-02-25T09:56:00+02:00 Футбол Киевляне подходят к поединку с луганчанами на моральном подъеме после Лиги Европы

Сегодня в столице состоится матч 19 тура чемпионата Украины по футболу: "Динамо" примет "Зарю". Это будет юбилейное, 40-е рандеву соперников в рамках чемпионата Украины. Для обеих команд он очень важен. Конечно, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. И дело не только в факторе родных стен. "Динамо" уже вкатилось в сезон двумя непростыми матчами Лиги Европы с "Олимпиакосом", а "Заря", как и "Александрия", лишь в субботу вернулась в Украину с турецких сборов. К тому же после прохода греков и выхода в следующий раунд ЛЕ киевляне подходят к этому поединку на моральном подъеме. Например, испанский форвард "бело-синих" Фран Соль, в четверг открывший свой голевой счет в Украине, накануне провел для своей семьи экскурсию по центру Киева, выложив в соцсети фото с прогулки. Ну и, конечно, добавляют настроение подопечным Александра Хацкевича и воспоминания о предыдущем приеме "Зари" на "Олимпийском", когда гости были нещадно биты (4:0).

С другой стороны, "Заря" очень сильно провела последние туры перед зимней паузой (13 очков в пяти матчах), прыгнув с 8-го места сразу на четыре ступеньки вверх. Во-вторых, луганчане весьма плодотворно провели межсезонье, вернув несколько своих бывших игроков – Будковского, Белого, Чайковского, Никиту Шевченко. Этих ребят на "Динамо" настраивать не нужно. К тому же "Заря" еще не гарантировала себе место в топ-шестерке, а значит за очки подопечные Вернидуба будут цепляться отчаянно.

Напомним, что сегодня в УПЛ сыграют "Шахтер" и "Александрия".

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