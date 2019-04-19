"Динамо" разгромило "Ворсклу" в спарринге: Де Пена забил красавец-гол
Киевляне уничтожили соперника в спарринге накануне битвы с "Шахтером"
Киевское "Динамо" разгромило полтавскую "Ворсклу" в товарищеском матче, которым команды заполнили паузу в чемпионате Украины, вызванную вторым туром президентских выборов. Поединок состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 5:0.
Счет в матче открыл левый защитник киевлян Виталий Миколенко. 19-летний футболист выиграл борьбу в штрафной соперника во время навеса и ногой переправил мяч в сетку.
Затем настал черед забивать Георгию Цитаишвили. 18-летний талант красиво разобрался с соперником на линии штрафной и пробил точно в девятку ворот Богдана Шуста.
Александр Андриевский подкараулил мяч на дальней штанге после навеса с углового и довел счет до разгромного.
Новичок Карлос Де Пена впервые сыграл в футолке Динамо и сразу же отличился красивым голом. Уругваец откликнулся на высокую подачу от Цитаишвили с фланга и в прыжке ножницами переправил мяч под перекладину
После перерыва динамовцы только один раз расписалась в воротах соперника – пенальти реализовал Виктор Цыганков. "Ворскла" же за весь матч практически ничего не создала в атаке.
"Динамо" – "Ворскла" – 5:0
Голы: Миколенко (9), Цитаишвили (27), Андриевский (31), Де Пена (35), Циганков (64, пен)
"Динамо" сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Ворскла" также вторая, правда, во второй шестерке Премьер-лиги.
Этот поединок стал для Динамо главной репетицией к "украинскому классико" против донецкого "Шахтера". Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится в Киеве в среду, 24 апреля. В случае потери очков киевляне попрощаются с надеждами на чемпионство.
Напомним, что в среду "Шахтер" вышел в финал Кубка благодаря неожиданному джокеру Фонсеки. Победу чемпиона предрешила удачная замена. В матче за трофей "горняков" ждет команда из райцентра.
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