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"Динамо" разгромило "Ворсклу" в спарринге: Де Пена забил красавец-гол

Сегодня, 15:53

Киевляне уничтожили соперника в спарринге накануне битвы с "Шахтером"

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромило полтавскую "Ворсклу" в товарищеском матче, которым команды заполнили паузу в чемпионате Украины, вызванную вторым туром президентских выборов. Поединок состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 5:0.

Счет в матче открыл левый защитник киевлян Виталий Миколенко. 19-летний футболист выиграл борьбу в штрафной соперника во время навеса и ногой переправил мяч в сетку.

Затем настал черед забивать Георгию Цитаишвили. 18-летний талант красиво разобрался с соперником на линии штрафной и пробил точно в девятку ворот Богдана Шуста.

Александр Андриевский подкараулил мяч на дальней штанге после навеса с углового и довел счет до разгромного.

Новичок Карлос Де Пена впервые сыграл в футолке Динамо и сразу же отличился красивым голом. Уругваец откликнулся на высокую подачу от Цитаишвили с фланга и в прыжке ножницами переправил мяч под перекладину

После перерыва динамовцы только один раз расписалась в воротах соперника – пенальти реализовал Виктор Цыганков. "Ворскла" же за весь матч практически ничего не создала в атаке.

"Динамо" – "Ворскла" – 5:0
Голы: Миколенко (9), Цитаишвили (27), Андриевский (31), Де Пена (35), Циганков (64, пен)

"Динамо" сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Ворскла" также вторая, правда, во второй шестерке Премьер-лиги. 

Этот поединок стал для Динамо главной репетицией к "украинскому классико" против донецкого "Шахтера". Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится в Киеве в среду, 24 апреля. В случае потери очков киевляне попрощаются с надеждами на чемпионство.

Напомним, что в среду "Шахтер" вышел в финал Кубка благодаря неожиданному джокеру Фонсеки. Победу чемпиона предрешила удачная замена. В матче за трофей "горняков" ждет команда из райцентра.

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Тег видео, товарищеский матч, Динамо Киев, Ворскла Полтава

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Сегодня|Спорт

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